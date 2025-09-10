Šire se prve snimke dronova nad Poljskom, vojni analitičar: 'Neprijatelj će sve vidjeti'

Vojni analitičar Igor Tabak na svojim društvenim mrežama objavio je snimke s Flightradara na kojem se vidi aktivnost aviona NATO-a tijekom noći.

Podsjetimo, poljska i NATO- podigli su borbene zrakoplove nakon proboja nekoliko ruskih dronova u poljski zračni prostor. I ranije je bilo preleta ruskih dronova na njihovoj putanji prema Ukrajini zbog kojih su više puta podizali avione, ali nikad nije bilo izravne prijetnje. Sada je poljska strana ocijenila da je ugroza bila strana.

Potvrdili su da su srušili ruske letjelice, ostaci jednog drona već su pronađeni, a poljske vlasti već su obavijestile o vojnima aktivnostima čelnika NATO saveza Marka Ruttea.

Tabak je u svojoj objavi napisao: "Noćas je u Poljskoj bilo vrlo živo - zbog ulaska ruskih bespilotnih letjelica u poljski zračni prostor podignuti se poljski, ali i saveznički borbeni avioni. U stvarnom vremenu se mogla pratiti putanja tankera za nadopunu gorivom, aviona za rano upozorenje, pa i F-35. Bez da itko jamra 'ali neprijatelj će sve vidjeti'!"

Na društvenim mrežama pojavile su se prve snike dronova, ali i preleta NATO-ovih borbenih aviona.

Russia dropped a drone on Poland.😳 Russia Ministry of Defense: ‘From today, no one is immune from our actions, everyone who supports Ukraine and Zelensky will pay the price.’ pic.twitter.com/i61mYxDasG — Julie Beaudin (@IAMJEWELZ) September 10, 2025

Na X-u kruži i snimka borbenih zrakoplova NATO-a saveza koji su podignuti radi upada ruskih dronova.

BREAKING:



Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

