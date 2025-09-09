Macron imenovao novog premijera: Evo o kome je riječ

Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je saveznika Sebastiena Lecronua novim francuskim premijerom.

Predsjednik Emmanuel Macron, koji se nalazi u teškoj situaciji, imenovao je dosadašnjeg ministra obrane Sébastiena Lecornua premijerom, povjerivši mu težak zadatak da pokuša pronaći konsenzus u podijeljenom parlamentu i usvojiti proračun za 2026. godinu, piše CNN.

Ranije u ponedjeljak, premijer François Bayrou podnio je ostavku, koju je Macron prihvatio. Prisiljen je otići nakon samo devet mjeseci na dužnosti, a slomljen je neuspjehom u ispunjavanju središnjeg obećanja: provođenju nepopularnog plana za ukroćavanje rastućeg francuskog deficita.

Prije glasovanja o povjerenju, Bayrou je upozorio zastupnike da njegovo smjenjivanje neće riješiti probleme zemlje.

"Imate moć srušiti vladu, ali nemate moć izbrisati stvarnost", rekao je i dodao: Stvarnost će ostati neumoljiva: troškovi će nastaviti rasti, a teret duga, već nepodnošljiv, postat će sve teži i skuplji."

Lecornu se sada suočava s dvostrukim izazovom: izvući Francusku iz financijske močvare dok istovremeno vodi vladu koja se priprema za masovne prosvjede. Za srijedu su zakazani nacionalni prosvjedi i blokade autocesta, nakon čega slijedi širi štrajk predvođen sindikatima.