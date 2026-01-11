Troje vozača isključeno iz prometa, a pijani policajac bio je najgori! Kolege ga odmah uhitile

Tijekom noći s 10. na 11. siječnja policija je pojačano nadzirala promet na virovitičko-podravskom području, a iz prometa su isključena tri vozača pod utjecajem alkohola. Najalarmantniji slučaj - policijski službenik iz Zagreba

Nevjerojatna brojka: 2,09 g/kg alkohola

Dvojica vozača zatečena su s 1,24 i 1,64 g/kg alkohola, no policajac je imao 2,09 g/kg. Vozač je odmah uhićen.

"Policijski službenik Policijske uprave zagrebačke u trenutku počinjenja prekršaja bio izvan službe. Protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova", priopćili su iz PU virovitičko-podravske

Policija nastavlja s pojačanim nadzorom

Upozorenje vozačima: policija će i dalje kontrolirati alkohol, brzinu, sigurnosne pojaseve i mobitele.

"Pozivamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu vlastitoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu", naveli su iz policije.

