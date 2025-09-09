NAKON GOVORA /

Švedska ministrica zdravstva onesvijestila se na pressici i pala preko pulta: Pojavila se snimka
Foto: X/screenshot

Premijer Kristersson i ostali političari na pozornici, kao i dio novinara, odmah su joj priskočili u pomoć. Lann je izgledala bez svijesti nakon pada

9.9.2025.
19:40
Tajana Gvardiol
X/screenshot
Nova švedska ministrica zdravstva Elisabet Lann onesvijestila se na konferenciji za medije koja je išla uživo u utorak. Na snimci koja se brzo proširila društvenim mrežama vidi se kako polako naginje naprijed nekoliko sekundi nakon govora, a zatim pada preko pulta, prenosi Mint.

Premijer Kristersson i ostali političari na pozornici, kao i dio novinara, odmah su joj priskočili u pomoć. Lann je izgledala bez svijesti nakon pada.

Pao joj šećer?

Ministrici su odmah pomogli članovi vladinog osiguranja, a ona se kasnije vratila na pozornicu i objasnila da joj se dogodio "nagli pad šećera u krvi".

Nije poznato je li Lann nakon incidenta potražila liječničku pomoć, no čini se da nije ozbiljno ozlijeđena unatoč ružnom padu.

Inače, Lann je tek imenovana na ministarsku funkciju u vladi premijera Ulfa Kristerssona nakon što je njezina prethodnica Acko Ankarberg Johansson ranije ovog tjedna podnijela ostavku.

Švedska ministrica zdravstva onesvijestila se na pressici i pala preko pulta: Pojavila se snimka