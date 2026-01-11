FREEMAIL
DOK JE SJEDIO U AUTOMOBILU /

Strava na Črnomercu u sred bijela dana! Pokušao ubiti muškarca nožem, a onda je izvadio i pištolj

Strava na Črnomercu u sred bijela dana! Pokušao ubiti muškarca nožem, a onda je izvadio i pištolj
Foto: Rtl

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije policije radi kriminalističkog istraživanja.

11.1.2026.
12:51
danas.hr
Rtl
U Domobranskoj ulici na zagrebačkom Črnomercu, jučer, 10. oko 9 sati, muškarac (51) je preživio pokušaj napada, priopćila je PU zagrebačka.

Prema dosad utvrđenim informacijama, dok je sjedio u svom automobilu marke VW Touareg, prišao mu je nepoznati muškarac i pokušao ga ozlijediti nožem.

Uspio je odmah reagirati i obraniti se, ali onda je napadač izvadio vatreno oružje.

No, uspio je i tada se obraniti i pobjeći s mjesta događaja dok se osumnjičeni potom udaljio osobnim automobilom marke Mazda zagrebačkih registarskih oznaka.

Zahvaljujući ciljanoj potrazi policije, 70-godišnji muškarac povezan s napadom uočen je na području Novog Zagreba. U vozilu su policijski službenici pronašli i oduzeli nož i vatreno oružje.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije policije radi kriminalističkog istraživanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni prijetnje smrtnom kaznom ih nisu zaustavile: Drama u Iranu na vrhuncu, situaciju zakuhao i Trump

črnomerecPokušaj UbojstvaNož
DOK JE SJEDIO U AUTOMOBILU /
Strava na Črnomercu u sred bijela dana! Pokušao ubiti muškarca nožem, a onda je izvadio i pištolj