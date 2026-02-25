Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije

Turski borbeni zrakoplov F-16 srušio se rano u srijedu u zapadnoj pokrajini Balikesir, pri čemu je poginuo pilot, prenose turske novinske agencije.

Zrakoplov je poletio iz Glavnog zapovjedništva 9. zračne baze u Balikesiru par minuta prije jednog sata u noći, priopćilo je Ministarstvo. Ubrzo su izgubljeni radio kontakt i informacije o putanji zrakoplova.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Odmah su pokrenuta akcije traganja i spašavanja, prenosi Fenix magazin.

Nakon pronalaska olupine, stigla je potvrda o pogibiji pilota.

"Uzrok nesreće utvrdit će istraga", objavilo je Ministarstvo, koje je izrazilo sućut obitelji stradalog pilota.

Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je da je Ured glavnog javnog tužitelja Balikesira pokrenuo istragu o nesreći.

