FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKRENUTA ISTRAGA /

Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije

Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije
×
Foto: Mustafa Yilmaz/AFP/Profimedia

Nakon pronalaska olupine, stigla je potvrda o pogibiji pilota

25.2.2026.
9:44
Dunja Stanković
Mustafa Yilmaz/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Turski borbeni zrakoplov F-16 srušio se rano u srijedu u zapadnoj pokrajini Balikesir, pri čemu je poginuo pilot, prenose turske novinske agencije. 

Zrakoplov je poletio iz Glavnog zapovjedništva 9. zračne baze u Balikesiru par minuta prije jednog sata u noći, priopćilo je Ministarstvo. Ubrzo su izgubljeni radio kontakt i informacije o putanji zrakoplova. 

Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Odmah su pokrenuta akcije traganja i spašavanja, prenosi Fenix magazin. 

Nakon pronalaska olupine, stigla je potvrda o pogibiji pilota. 

"Uzrok nesreće utvrdit će istraga", objavilo je Ministarstvo, koje je izrazilo sućut obitelji stradalog pilota.

Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je da je Ured glavnog javnog tužitelja Balikesira pokrenuo istragu o nesreći. 

Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Srušio se borbeni zrakoplov F-16, pilot poginuo: Objavljene fotografije s mjesta tragedije
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Farmacija u službi aviokompanija: Zahvaljujući čudotvornom lijeku - avioni će trošiti manje goriva

TurskaBorbeni AvionF-16Zrakoplovna Nesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx