Božo Vrećo uoči koncerta: 'Ne nosim se s kritikama, moj jedini kritičar je Bog'

Božo Vrećo (42), jedan od najistaknutijih glazbenika, 14. ožujka nastupit će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Ovaj koncert, koji će okupiti brojnu publiku, bit će prava glazbena poslastica i prilika da Vrećo još jednom pokaže svoju jedinstvenu fuziju tradicionalnog sevdaha i modernih glazbenih izričaja. Iako već godinama oduševljava ljubitelje glazbe širom svijeta, nastup u Lisinskom za njega ima posebnu simboliku.

Povodom nadolazećeg koncerta, Božo Vrećo dao je intervju za Net.hr, u kojem je otkrio što sve priprema za svoj veliki nastup, kako se priprema za scenu i što publika može očekivati od njega. Osim glazbenih planova, razgovarao je o tome što ga pokreće u stvaranju, o svom osobnom odnosu prema glazbenoj sceni, ali i o tome kako balansira profesionalni i privatni život.

Božo, uskoro nastupate u Lisinskom, jednom od najpoznatijih koncertnih prostora u Zagrebu. Kakve osjećaje imate uoči ovog velikog nastupa?

Sa Lisinskim i voljenim Zagrebom započinjem svoju koncertnu turneju ove godine. Jako sam sretan i uzbuđen u isti mah jer scena je za mene potpuna retrospekcija svih mojih minulih života u ta dva sata, ogoljena duša koja pjeva i priča, ispreda svoju ispovijest kao neustrašiva oslobođena energija koja nadrasta i taj prostor i vrijeme i ispunjava srca koja su došla po to zrno svjetla koje im mogu dati da odnesu doma. To zrno ljubavi koje je nadasve božansko sjeme u nama.

Što publika može očekivati na vašem koncertu u Lisinskom? Hoće li to biti neki novi, specifični glazbeni trenutci ili ćete nastaviti s provjerenim hitovima?

Sigurno je da ću napraviti retrospekciju i osvrnuti se na sevdalinke koje su nastale u narodu i već su negdje prepoznate u našim domovima u jednoj vrlo intimnoj atmosferi, a opet u vrlo jazz-balkanskom ritmu nastaviti u drugom dijelu spajajući tradicionalno sa suvremenim i eksperimentalno s arhaičnim.

Kakvi su vaši rituali prije nastupa u velikim dvoranama poput Lisinskog? Jeste li tip koji voli imati mir i tišinu prije nastupa, ili uživate u društvu?

Okružen sam svojim glazbenicima sve do nekoliko minuta prije samog izlaska, popravim kostim, šminku, jer to je teatar života, kao da igrate prvu i posljednju epopeju sebe. Pomolim se, zahvalim Onom koji sve daruje i koji me čuva, čini da čarolija od prvog takta i mog izlaska naprosto krene poput vala koji nas skvasi od emocija i poruši zidove koje gradimo kako bi zaštitili svoje kule ranjivosti. Pjesma teče nama.

Koliko vam je važna fizička priprema za nastup? Imate li neke posebne vježbe koje radite prije nastupa kako biste zagrijali glas?

Disanje je najvažnije, široko, za zadržavanje dubokog udaha kroz nosnice. Dijafragma je potpuno oslobođena i jako visoko, a cijelo tijelo rasterećeno hrane. Taj dan ne jedem čvrstu hranu i sve je podređeno glazbi, tijelo postaje instrument i zvuk, kroz usta i nos se stvara vibrantno strujanje koje ohrabreno pokretom iskazuje duboka osjećanja i predanost trenutku. Glas postaje manifest i ogledalo svih nas dok sam na sceni. Odraz mene je odraz vas samih.

Znamo da ste godinama popularni među hrvatskom publikom. Možemo li očekivati suradnje s nekim od hrvatskih izvođača? S kim biste voljeli surađivati?

Da, ove godine želim stvarati samo duete, bit će nekoliko njih i među njima će biti i sjajni glazbenici iz Hrvatske. Volio bih da to bude spoj spojivog i nespojivog – od doajena do mlađih izvođača s pop scene koji tek plove snažno i jako s vrlo autentičnim izražajem. Neka to bude i iznenađenje za sve vas, tako je bolje.

Kakav je vaš odnos prema hrvatskoj glazbenoj sceni? Smatrate li da publika u Hrvatskoj ima posebno razumijevanje za vašu glazbu i nastupe?

Mislim da sam sve ove godine vjerno iskazivao svoju ljubav kroz sve gradove i koncerte u Hrvatskoj. Takva je i publika koja me pratila, dolazila i dalje dolazi s novim i novim poštovateljima moje umjetnosti i glazbe. Vrlo je istinita publika i moj odnos prema istoj, glas koji je prepoznat, identitet i vizualno i karakterno vrlo jasan i artuozno autentičan i hrabar, revolucionaran i nekomercijalan. Oscilira sa zvukovima i domašajima u glazbenoj tvorbi, ali svakako s pečatom koji je autentično moj. Ili ga volite ili ne, to je sasvim u redu.

Kako se nosite s kritikama? Jeste li ikada imali neugodno iskustvo u Hrvatskoj?

Ne nosim se s kritikama, moj jedini kritičar je Bog. Bez sujete i bez ega stvaram kako samo Njega ne bih razočarao i trudim se biti bolji od prethodnog sebe.

Na pozornici ste uvijek vrlo prepoznatljivi. Koliko vam je važno kako izgledate na koncertima, i tko vam pomaže u odabiru odjeće za nastupe?

Biram i nosim puno toga sašivenog iz moje modne kuće Vreco (VREKO), a ako nosim druge kreatore, onda su to Yamamoto, Owens ili Maison Margiela. Važno mi je da se ne ponavljam i da to uvijek bude pomalo i androgeno i bajkovito, smjelo i avangardno, a da opet u svemu tome pronalazim detalj koji progovara tematski tim koncertom, gradom u kojem sam i onome kako se osjećam u tom periodu.

Moda i stil čine važan dio vašeg identiteta na pozornici. Imate li omiljenog dizajnera ili modni komad koji vas uvijek predstavlja u najboljem svjetlu?

Westwood i Margiela su uvijek u mom koferu, McQueen i Rick Owens u mom backpacku, a Maison Margiela i Watanabe u mom ormaru, gdje god da sam, tako da sam okružen najboljima i s puno nesvakidašnjeg minimalizma, geometrije, razigranosti i dakako maksimalizma u svakom majstorski sašivenom šavu i odvažnom odabiru boja i formi.

S obzirom na intenzivan raspored i putovanja, kako balansirate svoj privatni život i profesionalnu karijeru?

Trudim se privatno okružiti što više prirodom i kad god mogu otputovati što dalje, s kraja na kraj svijeta. Noću ne izlazim osim kada je to opera koju volim, teatar ili balet; noćni život me nikako ne zanima. Ako se poželim prijatelja, onda smo doma i uživamo u intimi – večeri i smijehu daleko od javnosti.

Kako provodite slobodno vrijeme?

Čitajući i pišući. Nadam se da će moja knjiga Lacrimarium izaći ove godine dvojezično, to bih jako volio za idući Božić.

