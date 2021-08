Božo Vrećo na Instagramu je objavio nove fotografije s mamom Milom, o kojoj često piše na društvenim mrežama. Prošle godine joj je dijagnosticiran tumor pa umjetnik putem Instagrama govori o njezinom stanju i procesu oporavka.

"Mojoj majčici došao u zagrljaj prije svih mojih putovanja i koncerata koji se počinju nizati kao perla. Smijemo se i mazimo od jutra, cmačemo i tepamo jedno drugom, izmišljamo nove riječi kojima iskazujemo nježnost. Nemojte se nikada libiti pokazati beskraj ljubavi prema majčicama. Sa svakom godinom koja dolazi one postaju djevojčice željne ljubavi i pažnje", napisao je Božo uz fotografije.

"Pored svega što je i što smo preživjeli, dobro je, osjeća se dobro i to je onda i moja nenadmašujuća radost koju život kao takav vrtlog nosi. Uredili smo se kao da idemo u teatar i ići ćemo, ali znate što, svaki dan je radost i posebna prilika da se uredite, nasmijete do suza i držite za ruke. Srna smo i lane u svom mikrosvijetu, mi smo zaista sve pobijedili. Hvala i Bogu i univerzumu na takvoj snazi duha i tolikoj neiscrpnoj ljubavi koja nas je vodila i vodi. Vjerujte i ostvarit će se", dodao je.

Inače, 37-godišnji glazbenik oca je izgubio kad je imao samo pet godina pa je odrastao s majkom i dvije sestre. Majka Mila je umjetnica, pa je Božu oduvijek poticala da slika i crta, kao i da se bavi glazbom.

"Odgojila me da nikad ne upirem prstom na drugog i drugačijeg i da oni koji to čine označeni su jednom vrlo jasnom definicijom - neodgoj. Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to u svom životu poželim bez da pitam ikoga za mišljenje i dopuštenje, nadasve živite svoj život i učinite ga boljim i interesantnijim koliko je to moguće, a mogućnosti su beskrajne ako se mene pita", napisao je na Instagramu jednom prilikom.