Pao skupocjeni brorbeni zrakoplov Suhoj: Posada se katapultirala

Vojni zrakoplov Suhoj Su-30SM kazahstanskog ratnog zrakoplovstva srušio se danas u Karagandinoj regiji u središnjem Kazahstanu, objavila je tiskovna služba Ministarstva obrane, prenosi Aero.telegraf.rs.

"Lovački zrakoplov Su-30SM srušio se danas tijekom planiranog trenažnog leta u Karagandinoj regiji. Posada se odmah katapultirala. Piloti su živi i nema prijetnje njihovim životima ili zdravlju. Pod liječničkim su nadzorom", navodi se u priopćenju, prema kazahstanskoj novinskoj agenciji KazTAG. U priopćenju je potvrđeno da je područje pada vojnog zrakoplova ograđeno te da nema prijetnje stanovništvu ili infrastrukturi. Godine 1991., Kazahstanske zračne snage naslijedile su značajan dio sovjetske opreme.

Danas, prema dostupnim podacima, Kazahstan ima 20 zrakoplova Su-27 i 4 Su-27UB u aktivnoj službi. Kazahstan danas ima oko 260 zrakoplova svih tipova i oko 12.000 osoblja. MiG-29 i MiG-31 su umirovljeni 2023. godine i zamijenjeni zrakoplovima Su-30SM. Kada im je Francuska ponudila Rafale, odbili su jer je zamjenik zapovjednika zračnih snaga naglasio prednost Su-30SM, ističući njegovu komparativnu prednost "u smislu cijene i kvalitete", izvijestili su tada mediji.

