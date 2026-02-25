Što sve ima nova 'ruka' među vladajućima? Zavirili smo u imovinsku karticu Boške Ban

Nezavisna zastupnica Boška Ban, bivša članica SDP-a, postala je nova članica vladajuće koalicije. Ban je tako postala "77. ruka" premijera Andreja Plenkovića. U središtu pozornosti našla se još krajem prošlog tjedna kada je dala glas ministru rada Alenu Ružiću, iako tada još uvijek nije bila dio većine.

U travnju prošle godine napustila je SDP nakon dugogodišnjeg članstva, a razlog su bili pad rejtinga stranke u Međimurju i duboke podjele. Saborski mandat je zadržala te od tada djeluje kao nezavisna zastupnica.

Plaća gotovo 3800 eura

Prema imovinskoj kartici, kao saborska zastupnica Boška Ban prima plaću od 3794 eura neto, odnosno 5515 eura bruto. Osim toga, ima i nekoliko drugih prihoda; mjesečno prima 332 eura neoporezivih primitaka. U imovinskoj kartici evidentirane su i jednokratne isplate od osiguranja u iznosima od 7812, 3000 i 10.500 eura, kao i dvije alimentacije od po 465 eura.

Foto: Screenshot/Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Također, Ban ima kredit u OTP banci od 94.000 eura podignut 2023. godine, za koji mjesečnu ratu plaća oko 587 eura uz kamatu od 2,96 posto. Uz to, ima tri police osiguranja za koje mjesečno izdvaja 32, 27 i 32 eura.

Foto: Screenshot/Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Kuće u Čakovcu i na Malom Lošinju

U imovinskoj kartici navela je kuću s okućnicom u Čakovcu procijenjenu na 250.000 eura. Osim toga, ima udio u kući na Malom Lošinju vrijednoj 450.000 eura te dodatne nekretnine na istom području procijenjene na 50.000 eura.

Foto: Screenshot/Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Foto: Screenshot/Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Ban je i suvlasnica još jedne kuće s okućnicom u Čakovcu, procijenjene na 350.000 eura, a posjeduje i dvije livade u mjestu Gornji Pustakovec. Od pokretne imovine upisan je automobil MG ZS iz 2022. godine, procijenjen na 15.000 eura.

Foto: Screenshot/Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković dobiva 77. ruku. Nova članica vladajuće koalicije: 'Nisam prebjegla HDZ-u'