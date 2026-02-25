Pothvat Norvežana je pljuska u lice Perezu i inima, a od jedne stvari bi naši klubovi mogli puno naučiti

Veliko se iznenađenje dogodilo u Milanu gdje je norveški Bodo/Glimt u play-offu Lige prvaka srušio Inter našeg Petra Sučića, aktualnog europskog doprvaka, dobivši s ukupnih 5:2 nadmetanje kroz 180 minuta. Nakon 3:1 u Norveškoj, slavili su skandinavci i 2:1 na Meazzi.

Slavlje jednog omanjeg kluba iz jedne nogometno omanje zemlje nad najvećim klubom jedne od nogometno najvećih zemalja na svijetu je praktički točno ono što je nogometu trebalo. Točno ono zbog čega je nogomet to što je i zbog čega ga tolike mase obožavaju.

U početnih 11 norveške momčadi petorica igrača stigla su besplatno, a razlika u odnosu na talijansku momčad je uistinu ogromna. No, upravo zato ova pobjeda dokazuje da slabija momčad još uvijek može izbaciti onu jaču, čak i kad je u pitanju 'dvomeč', a ne jedna utakmica na ispadanje.

Početna momčad Bodo/Glimta:

Nikita Haikin - potpisan besplatno

Fredrik Sjøvold - potpisan besplatno

Odin Bjørtuft - 1M€

Jostein Gundersen - potpisan besplatno

Fredrik Bjørkan - potpisan besplatno

Patrick Berg - 4M€

Sondre Brunstad Fet - potpisan besplatno

Håkon Evjen - 2.5M€

Jens Petter Hauge - 4M€

Ole Didrik Blomberg - 1.3M€

Kasper Høgh - 700K€

S tim da su Berg, Evjen i Hauge svi domaći igrači koji su prodani, a zatim otkupljeni za manje novca nego što su bili prodani.

Kjetil Knutsen je svoju momčad napravio tako da igra upravo kao momčad. Lopta kruži brzo s maksimalno dva dodira, bez obzira o kojem se igraču radi. U obje utakmice Inter je većinu vremena samo gledao kako lopta njihovih protivnika ide s jedne na drugu stranu, ali ne u nedogled već dok se ne otvori prva rupa za direktan pas prema golu. Nisu puno bolje od Intera izgledali ni Atletico ni Manchester City koji su također izgubili od Bodo/Glimta, a treba naglasiti kako je pobjeda 'manjeg' protiv 'većeg' zapravo i poštena pljuska svima onima koji su nam htjeli nametnuti Superligu. Florentino Perez učinio je sve što je mogao ne bi li napravio ligu u kojoj ovakvo nešto nikada ne bi doživjeli već bi u mjesec dana gledali bezbroj 'derbija' za one odabrane i najbogatije uz odabrano pivo koje sponzorira 'spektakl'.

Brojni treneri, sportski direktori i prvenstveno predsjednici svojim navijačima prodaju mantru upakiranu u magli u kojoj govore kako se sa skromnim budžetom jednostavno ne može igrati protiv onih najbogatijih momčadi. To je, kako smo sad vidjeli, apsolutna glupost, a iz ovog pothvata ponešto bi mogli naučiti i naši klubovi.

Italija kao poseban motiv

Vrijedi dodati i kako su Norvežani očito izrazito motivirani protiv velike Italije jer je reprezentacija Norveške na istom stadionu 16. studenog 2025. godine razbila Italiju 4:1. I to je u redu, dapače to je upravo onako kako treba biti. Veliki protivnici su poseban motiv i dok je ovakvih 'iznenađenja', nogomet će uvijek imati publiku. Ne zaboravimo i netom završene Zimske olimpijske igre gdje je Norvežanin Johannes Høsflot Klæbo napravio 'kaos' u Italiji, koliko god to bilo nevezano za ovu temu.

U osmini finala će Bodo/Glimt igrati protiv Sportinga ili Manchester Cityja, s tim da su Norvežani u grupnoj fazi Lige prvaka već pobijedili Manchester City na domaćem terenu 3:1.

Bodø/Glimt je postao prva momčad izvan "liga petice" (Premier lige, La Lige, Bundeslige, Serie A i Ligue 1) koja je pobijedila u četiri uzastopne utakmice protiv ekipa iz tih liga u Ligi prvaka, nakon Ajaxova podviga iz sezone 1971./72.

Norvežani su niz započeli pobjedom 3:1 protiv Manchester Cityja u sedmom kolu ligaške faze, a nastavili su ga trijumfom 2:1 na gostovanju kod Atlética Madrida. Nakon toga su svladali Inter dvaput, a sada im slijede dvoboji protiv Sportinga ili Manchester Cityja.

Ajax je tada, predvođen legendarnim Johanom Cruyffom, dvaput pobijedio Marseille u osmini finala, dvaput Arsenal u četvrtfinalu, dok su u finalu bili bolji od Intera 2:0 uz dva pogotka Cruyffa. Kopljanici su te sezone osvojili trostruku krunu.

Dodajmo i kako je po prvi put norveška momčad eliminirala talijansku momčad u nokaut fazi Europskog kupa/Lige prvaka; općenito, to se dogodilo samo kada je upravo Bodo/Glimt pobijedio Lazio u četvrtfinalu Europske lige 2024.-25.

