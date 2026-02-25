Zvonimir Boban oštro kritizirao velikana: Ispad Intera posljedica je nedostatka intenziteta

Jedna od najvećih senzacija ovogodišnje Lige prvaka odjeknula je Europom, norveški Bodo/Glimt iznenadio je milanski Inter i izbacio ga iz natjecanja, potvrdivši kako u nogometu nema slabih protivnika. U dvoboju razigravanja za osminu finala, Bodo/Glimt je na svom terenu slavio 2:1, dok je ukupni rezultat dvoboja iznosio 5:2, šokirajući talijansku publiku i izazvavši lavinu komentara.

Jedan od stručnih analitičara bio je i trenutni predsjednik Dinama, Zvonimir Boban. Kao stručni komentator za Sky Sport, Boban nije štedio riječi u ocjeni igre Intera.

Boban je naglasio da je Inter u dvoboju protiv na papiru slabijeg suparnika djelovao presporo i nesigurno, bez potrebne agresivnosti i natjecateljskog žara koji često čini razliku u europskim nokaut susretima.

„Previše su spori i nesigurni u dodavanjima. Pa koliko puta Zielinski mora dotaknuti loptu prije nego je proslijedi? Ako si playmaker, mora to ići brže“, komentirao je Boban. Dodao je da u momčadi jednostavno nije bilo one „ludosti“ koja je potrebna za prolazak u sljedeću fazu.

Posebno je pohvalio ulazak Bonnyja, koji je u igru Intera unio živost, ali istaknuo kako ostatak momčadi nije uspio podići ritam na razinu potrebnu za preokret. „Ušao je Bonny i uspio nešto napraviti. No ostali igrači Intera jednostavno nisu djelovali kao da imaju taj potrebni intenzitet za nešto više...“, zaključio je Boban.

U osmini finala Bodo/Glimt će igrati protiv Sporting CP ili Manchester City. Podsjetimo, Norvežani su već igrali s Cityjem u grupnoj fazi i tada slavili 3:1, što dodatno povećava zanimanje za njihov nastavak europskog pohoda.

