Nakon šokantnog odlaska iz showa, Maria otkrila: 'Nisam očekivala takav komentar od Petra'

Samozatajna Maria J. (25), koja je u Gospodinu Savršenom osvojila gledatelje nježnošću, ali i snažnim emocijama, ponovno je u središtu pozornosti nakon dramatične posljednje ceremonije ruža. Kandidatkinja pete sezone showa dostupne na platformi Voyo u potragu za ljubavlju stigla je iz Barcelone, a potez kojim je odbila Petrovu ružu i uzela stvari u svoje ruke potaknuo je brojne reakcije.

Maria sada bez zadrške otkriva što se doista događalo u vili, bi li danas nešto napravila drugačije i gdje je danas njezino srce.

Kako danas gledate na svoju odluku da odbijete ružu i napustite show — biste li, s odmakom, nešto napravili drugačije?

Ja sam jako emotivna osoba, možda previše za moje dobro, i znam da je za neke gledatelje to možda bilo previše, ali ja reagiram u trenutku i u skladu s onim kako se osjećam, i tada sam se tako osjećala. U vili reagiraš impulzivno i svaka emocija je pojačana. Svi tamo znamo da će djevojke ispadati, međutim, znati nešto i osjećati nešto u tom momentu su dva različita svijeta.

Ana i ja smo, dok smo se vozile u autu, imale jedan divan moment gdje smo rekle jedna drugoj koliko smo si drage. Znam da sam na početku epizode rekla neke ružne stvari za Anu, ali mi smo to riješile i meni je ona bila jako draga. Pogodilo me što se nije mogla ni pozdraviti s djevojkama. Jako me pogodilo sto su obje djevojke otišle bez pozdrava.

Iskreno, danas mi je čak i draže da sam ja odbila ružu nego da sam bila izbačena. Znam koji je format emisije, ali volim što sam uzela stvari u svoje ruke. Petar je rekao da ja nisam njegov tip i to me iznenadilo. Nismo mi svi za svakoga i razumijem da ne mogu biti svačiji tip, niti svatko može biti moj tip, ali nisam očekivala baš takav komentar od Petra i pretpostavljam da bih vrlo vjerojatno ja brzo bila na redu.

Kako Vam je izgledao prvi tjedan boravka u vili — što Vam je bilo najintenzivnije u tim prvim danima?

To je bila velika promjena za mene. Već osam godina živim sama u drugoj državi, daleko od obitelji, i naviknula sam imati svoju slobodu, svoju rutinu, zaspati uz muziku ili istrage zrakoplovnih nesreća haha.

Prvih nekoliko noći mi je bilo teško zaspati bez ikakve buke. Bila sam sretna gdje sam i ovo je iskustvo koje nikada ne bih mijenjala, ali volim svoju rutinu i to mi je nedostajalo. Od prvog dana sam tu imala Sorayu, Moniku i Mašu, jako smo se povezale i one su svaki trenutak činile ljepšim, tu bih još dodala i Ivu. Glazba mi je jako, jako falila. Kod mene je upaljena muzika 24/7 i to je bio proces navikavanja.

Jako sam vezana za svog mačka, i on za mene. Tamo sam u Grčkoj shvatila koliko mi je falio i koliko jedna životinja može nedostajati. Što se tiče snimanja i rada, to sam obožavala. Bilo mi je super snimati i ustajati rano, cijela ekipa je bila tako prijatna i predivna da sam se stvarno radovala kad god bi dolazili svi, i producenti, snimatelji, tonci, šminkeri, stilisti, vozači.

Kakav je bio Vaš prvi dojam o Petru pri upoznavanju — je li se taj osjećaj kasnije promijenio?

Petar je divan dečko, pristojan i smiren, ima neku blagu energiju i uz njega se osjećaš sigurno. Ja ću uvijek za njega navijati. Mislim da se u zadnjim epizodama vidjelo da su neke djevojke imale bolji odnos s njim nego ja.

On je stvarno divan, ali jednostavno, koliko s njegove strane, tako i s moje, nije se rodilo nešto više.

Kako ste doživjeli situaciju u kojoj je Vaša prijateljica Maša na kraju uzela ružu — je li to na bilo koji način utjecalo na Vaše osjećaje nakon izlaska?

Jako me boli koliko je Maša dobila ružnih komentara. Ja sama znam koliko joj je bilo teško. Ja znam koliko je ona htjela da ode sa mnom. Da je ona izašla, jedan dečko bi imao djevojku manje nego drugi i to jednostavno tako ne ide.

Maša i ja smo jako bliske i mnogo se volimo. Moja majka nju naziva svojom kćerkom, a njena majka mene svojom. Ja na Mašu nisam bila ljutita. Taj dan je bio jako težak za mene i znam da bih se pogubila tamo bez nje, jer mi je bila jedna od najbližih osoba. Ona je divna djevojka i s moje strane nema nikakve ljutnje. Gledajući ovo danas, imam osjećaj da sam je ja dovela u jako tešku situaciju. Zbog toga mi je jako žao... Vjerojatno bih isto postupila da se radilo o Moniki ili Sorayi. Ti odeš tamo pronaći ljubav, ali tu su 24 djevojke, ti piješ kavu, čistiš, plačeš, smiješ se, kuhaš, jedeš s tim djevojkama. U izolaciji zavoliš ljude puno brže i snažnije nego što bi vani. Ja obožavam te tri djevojke.

Kako danas gledate na Petrovu odluku u toj situaciji, je li Vas nešto posebno iznenadilo?

Petar je donio odluku za koju je smatrao da je najbolja u tom trenutku. Nije njima lako, ali isto tako djevojkama je još manje. Opet kažem, ovaj show može probuditi neke intenzivne emocije. Što je mislio da je najbolje tada, to je napravio.

Kako Vam se život promijenio nakon showa?

Nisam požalila ni sekundu što sam otišla tamo. Jedna divna osoba u vili mi je rekla da smo sve tu da naučimo neku lekciju o sebi.

Ja sam otvorila i pokazala svoje srce i dušu. Dobivam svakakve komentare, ili ekstremno divne ili jako ružne, ali takva sam i ja, ekstrem emocija.

Prije početka emisije sam se bojala kako će ispasti jer sam jako emocionalna, ali sada vidim da je to moj dar. Bilo mi je tužno, teško i predivno vidjeti sebe iz tog kuta, ali sam možda još zadovoljnija sobom. Također, uvijek sam bila spontana i radila neke stvari van moje zone komfora, i toliko mi je drago što sam se usudila napraviti ovako nešto. Burno, ali predivno iskustvo.

Jeste li u međuvremenu pronašli svog ‘Savršenog’?

U međuvremenu sam upoznala jednu osobu koja mi donosi mir. Smiješan je, karizmatičan, lijep i ima dobro srce. Na spoju s Petrom rekla sam da ne očekujem da ću pronaći nekoga tko osjeća i voli na način na koji ja volim, jer sam u tom trenutku stvarno vjerovala da je to teško pronaći. Mislim da ljudi trebaju sve raditi s više strasti, s puno emocija, intenziteta. U čemu je poanta bez toga?

Osoba s kojom sam trenutno je intenzivna kao i ja. Ovo je sve novo i mi se još upoznajemo. Moram se posvetiti i svojoj karijeri, ali trenutno sam sretna i vidjet ćemo što će dalje donijeti vrijeme. Ne želim apsolutno ništa forsirati.

⁠Po Vašem mišljenju, koja je djevojka bila najbolji match za Karla, a koja za Petra?

Djevojke mogu puno ponuditi i nadam se da Petar i Karlo misle isto.

Stvarno nemam neko mišljenje što se tiče Karla jer nisam bila u njegovom timu, mislim da mi je Kaju najljepše vidjeti uz njega, ali moram reći da mi je Monika s Petrom divna. Izgleda kao da među njima postoji konekcija i sve djeluje lagano. Partner ne treba biti samo ljubav nego i najbolji prijatelj, treba biti lagano. Moniku uz Petra mogu vidjeti, ona je zaista divna mlada žena.

