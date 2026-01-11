Milas nokautom do pojasa i 'boksačke Lige prvaka'

Jučer je u njemačkom Oberhausenu hrvatski teškaš Petar Milas ostvario pobjedu karijere. Splićanin je u sunaslovnoj borbi porazio domaćeg borca Granita Shalu i uzeo IBF-ov International pojas.

Milas je do 2021. i borbe protiv Tonyja Yoka imao 15 pobjeda u 15 nastupa, a nakon poraza protiv Francuza sve je krenulo nizbrdo. "Borbe protiv Pavela Soura, Eugena Buchmuellera i Jakuba Sosinskog bile su više održavanje pogona nego stvarno penjanje. Tek je posljednji nastup protiv Rydella Bookera, boksača koji je dijelio ring s elitom poput Filipa Hrgovića i Kubrata Puleva, donio dojam da se nešto ponovno pokrenulo. Milas ga je završio prekidom u petoj rundi i kao da je time kupio novu ulaznicu za veće večeri," prenosi FightSite. Ta "veća večer" stigla je protiv Shale, koja je Milasu značila "borbu za karijeru".

Hrvatski je borac odmah početkom borbe zauzeo sredinu ringa i postavio tempo. Niža težina Milasu je omogućila veću pokretljivost naspram Njemcu, što je Splićanin naplatio kada je u desetoj rundi nokautirao Shalu.

Milasov nokaut pogledajte ovdje.

