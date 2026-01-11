RTL Kockica slavi rođendan: Dvanaest godina sigurnog sadržaja za najmlađe, učenja i zabave

Tijekom proteklih dvanaest godina RTL Kockica izgradila je prepoznatljiv identitet kanala kojem roditelji vjeruju, a djeca se rado vraćaju. Program je osmišljen tako da potiče znatiželju, kreativnost i razvoj djece, uz naglasak na pozitivne vrijednosti, prijateljstvo i timski duh.

Razigrani Kockić, maskota kanala, tijekom godina je postao i glavni lik vlastitog animiranog serijala 'Kockić i prijatelji', ali i brojnih proizvoda. Dobio je ručni sat, dječji set za crtanje, ali i svoju plišanu verziju i simpatični ruksak. Kroz svoje vježbenice bodri djecu da lakše svladaju grafomotoričke izazove te nauče osnove čitanja i računanja. Tu su i 'Kockićeve igre', edukativno-sportsko događanje koje već tri godine djeci kroz igru ukazuje na važnost bavljenja sportom i fizičkom aktivnosti te hrabri da svi od najranije dobi usvoje zdrave navike i aktivni način življenja.

Bogat program RTL Kockice za djecu

Kockić se već odavno uvukao u srca mnogobrojnih gledatelja bez obzira na godine, baš kao i voditelji RTL Kockice - Tatjana Horvatić i Davor Balažin, koji ističu kako je dječji svijet nepresušan izvor inspiracije.

"Sretna 12. obljetnica, draga RTL Kockice! Jako sam sretan što sam dio priče koja već godinama donosi osmijehe i potiče maštu djece diljem Hrvatske i šire. Veselim se svemu što nas čeka - novim idejama, zabavnim trenucima i malim gledateljima koji rastu uz naš kanal. RTL Kockici želim mnogo lijepih želja i radosnih trenutaka u novoj godini stvaranja!", rekao je Davor Balažin, koji na Kockici radi kao voditelj od samog početka emitiranja kanala.

Danas RTL Kockica nudi bogat i raznolik programski sadržaj prilagođen različitim uzrastima. Među najgledanijim i najomiljenijim emisijama su domaće produkcije. Trenutačno gledatelji mogu uživati u mnogim zabavno-edukativnim emisijama poput 'Čuvara povijesti', koji gledatelje vode iza zidina najpoznatijih hrvatskih dvoraca i utvrda, 'Meteorolog(i)je', u kojoj RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić djecu poučava o tome kako dolazi do različitih vremenskih pojava te nova sezona 'Skitalice pitalice' u kojoj Davor Balažin prolazi odgovore na zanimljiva pitanja kreativnih mališana.

Tu je i emisija 'Idemo u ZOO', u kojoj djeca upoznaju životinjski svijet i stanovnike zagrebačkog Zoološkog vrta, serijal 'Meni možeš reći sve', koji se bavi mentalnim zdravljem djece i roditelja, a tu je, naravno, i nezamjenjivi 'Crtež dana' u kojem Davor Balažin odabire i pokazuje nagrađene crteže koje redakciji RTL Kockice neumorno šalju mali gledatelji.

Tu su i mnogi drugi formati poput, primjerice, emisija 'Mašta stvara svašta' i 'Prijatelji planeta'. Naravno, tu su i animirani serijali poput 'Zigi Sharko', ' Hotel Bubble', 'Bibin čarobni svijet', 'Oggy i žohari', 'Jojo i prijatelji', 'Janko Strizić' i mnogi drugi.

"RTL Kockici želim da ostane dosljedna sebi - zabavna, ali u isto vrijeme i edukativna, mjesto na kojem se opuštaju mali i veliki. Tijekom dvanaest godina stvorili smo kanal koji je među gledateljima prepoznat kao siguran i to je jedna od naših najvećih vrijednosti u današnjem nepredvidljivim svijetu", rekla je voditeljica Tatjana Horvatić.

Valja napomenuti i to kako je RTL Kockica, iako po svojoj definiciji kanal specijaliziran za djecu, ujedno kanal i za mlade te obitelj. Tijekom dana u programu RTL Kockice emitira se sadržaj namijenjen djeci, a u večernjim terminima emitiraju se primarno sadržaji primjereni starijoj publici pa tako gledatelji u večernjim satima mogu uživati u legendarnim 'Mućkama', 'Poirotu' i sličnim popularnim serijama ili, pak, prigodnim filmovima.

RTL Kockica nagrađena je i Albert certifikatom, priznanjem koje dodjeljuje globalna filmska i televizijska industrija za doprinos smanjenju negativnih ekoloških utjecaja produkcije i promicanje održivog načina poslovanja.

Ulaskom u svoju trinaestu godinu, RTL Kockica nastavlja s misijom stvaranja kvalitetnog dječjeg programa koji spaja zabavu i obrazovanje, ostajući i dalje omiljeni televizijski suputnik generacijama djece diljem Hrvatske.

