Princeza Kate prkosi tradiciji: Umjesto portreta, za rođendan objavila video o iscjeljenju
Princeza Kate proslavila je 44. rođendan na dirljiv i osoban način, objavivši video iz serije Majka Priroda u kojem dijeli svoj put iscjeljenja nakon borbe s rakom
Kate Middleton, Princeza od Walesa, proslavila je 44. rođendan na vrlo osoban i dirljiv način, odstupivši od tradicije objavljivanja službenih portreta. Umjesto toga, s javnošću je podijelila posljednji nastavak svoje video serije "Majka Priroda", nudeći rijedak uvid u svoj unutarnji svijet i put iscjeljenja nakon teške borbe s karcinomom.
Oda zimskom krajoliku i unutarnjem miru
U videu snimljenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, princeza u zelenom kaputu šeta šumom, prelazi most i dodiruje potok, dok u pozadini govori o miru i tišini koje donosi zima.
"Otkriti što znači biti živ"
"Tamo gdje potok uspori dovoljno da vidimo vlastiti odraz, da otkrijemo najdublje dijelove sebe, uz šapate i puls svakog živog bića", govori princeza u videu. "Pronalazim sebe kako razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna... pomiriti se s našim suzama i otkriti što znači biti živ. Biti jedno s prirodom; tihim učiteljem i nježnim glasom koji vodi... pomažući nam da se izliječimo."
Osobna poruka nakon teške godine
Ovaj video ima posebno značenje jer dolazi gotovo točno godinu dana nakon što je princeza u siječnju 2025. objavila da je u remisiji. Uz video je osobno napisala poruku, potpisavši se slovom "C" za Catherine. "Serija 'Majka Priroda' bila je duboko osobna, kreativna refleksija o tome kako mi je priroda pomogla da se izliječim", napisala je. "Ali to je i priča o snazi prirode i kreativnosti u kolektivnom iscjeljenju. Toliko toga možemo naučiti od majke prirode dok nastojimo izgraditi sretniji, zdraviji svijet."
Njezin post naišao je na lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja koji su joj uputili rođendanske čestitke i pohvalili njezinu snagu i inspirativnu poruku. Nakon što je veći dio 2024. godine provela usredotočena na svoje zdravlje, Kate se postupno vratila kraljevskim dužnostima, a kraljevski biografi ističu kako je izašla iz teškog razdoblja jača nego ikad.
