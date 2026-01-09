Princeza Kate prkosi tradiciji: Umjesto portreta, za rođendan objavila video o iscjeljenju

Kate Middleton, Princeza od Walesa, proslavila je 44. rođendan na vrlo osoban i dirljiv način, odstupivši od tradicije objavljivanja službenih portreta. Umjesto toga, s javnošću je podijelila posljednji nastavak svoje video serije "Majka Priroda", nudeći rijedak uvid u svoj unutarnji svijet i put iscjeljenja nakon teške borbe s karcinomom.

Oda zimskom krajoliku i unutarnjem miru

U videu snimljenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, princeza u zelenom kaputu šeta šumom, prelazi most i dodiruje potok, dok u pozadini govori o miru i tišini koje donosi zima.

"Otkriti što znači biti živ"

"Tamo gdje potok uspori dovoljno da vidimo vlastiti odraz, da otkrijemo najdublje dijelove sebe, uz šapate i puls svakog živog bića", govori princeza u videu. "Pronalazim sebe kako razmišljam o tome koliko sam duboko zahvalna... pomiriti se s našim suzama i otkriti što znači biti živ. Biti jedno s prirodom; tihim učiteljem i nježnim glasom koji vodi... pomažući nam da se izliječimo."

Foto: Instagram/planet/profimedia

Foto: Instagram/planet/profimedia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osobna poruka nakon teške godine

Ovaj video ima posebno značenje jer dolazi gotovo točno godinu dana nakon što je princeza u siječnju 2025. objavila da je u remisiji. Uz video je osobno napisala poruku, potpisavši se slovom "C" za Catherine. "Serija 'Majka Priroda' bila je duboko osobna, kreativna refleksija o tome kako mi je priroda pomogla da se izliječim", napisala je. "Ali to je i priča o snazi prirode i kreativnosti u kolektivnom iscjeljenju. Toliko toga možemo naučiti od majke prirode dok nastojimo izgraditi sretniji, zdraviji svijet."

Njezin post naišao je na lavinu pozitivnih reakcija obožavatelja koji su joj uputili rođendanske čestitke i pohvalili njezinu snagu i inspirativnu poruku. Nakon što je veći dio 2024. godine provela usredotočena na svoje zdravlje, Kate se postupno vratila kraljevskim dužnostima, a kraljevski biografi ističu kako je izašla iz teškog razdoblja jača nego ikad.

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Violić kod Mojmire o golotinji, fašizmu i 'kazališnom filmu uživo': 'Jedino je ljubav bitna'