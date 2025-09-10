Dramatično upozorenje bivšeg dužnosnika Pentagona: 'Jedan dron je greška, više dronova nije!'

Teško je zamisliti da je posljednji upad ruskih dronova u poljski zračni prostor pogreška, kaže Jim Townsend, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane.

"Jedan dron je greška, više dronova nije greška", rekao je za BBC-jev Newsday.

"Moramo imati više vremena da Poljska shvati što pronalazi i vidi kakva su njihova stajališta", rekao je i dodao: "Ali ovo je najvjerojatnije test - ovo je test na koji NATO mora odgovoriti".

Townsend kaže da je dobra vijest da Poljska i NATO izgleda imaju situaciju pod kontrolom. "Otkriveni su na poljskom radaru i NATO je poremećen."

Vruća stolica za NATO

"Sada je politička strana NATO-a na vrućoj stolici kako bi se osiguralo da je odgovor saveza primjeren."

Podsjetimo, više dronova zabilježeno je iznad poljskog zračnog prostora zbog čega su podignuti poljski i NATO-ovi borbeni zrakoplovi.

Poljske vlasti potvrdile su da su oborene letjelice, a ostaci jednog drona već su pronađeni. Sazvan je hitan sastanak poljskih ministara u 8 sati, a poljski predsjednik Donald Tusk o vojnik aktivnostima obavijestio je i šef-a NATO-a Marka Ruttea.

Tijek događaja uživo pratite OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Ukrajina kao čelični dikobraz, Trumpovi pregovori i Moskva kao uvjet: Je li uopće moguće zaustaviti Putina?