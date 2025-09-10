Dramatično upozorenje bivšeg dužnosnika Pentagona: 'Jedan dron je greška, više dronova nije!'
Nekoliko ruskih dronova upalo je u poljski zračni prostor te su ih vojni zrakoplovi NATO-a oborili
Teško je zamisliti da je posljednji upad ruskih dronova u poljski zračni prostor pogreška, kaže Jim Townsend, bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra obrane.
"Jedan dron je greška, više dronova nije greška", rekao je za BBC-jev Newsday.
"Moramo imati više vremena da Poljska shvati što pronalazi i vidi kakva su njihova stajališta", rekao je i dodao: "Ali ovo je najvjerojatnije test - ovo je test na koji NATO mora odgovoriti".
Townsend kaže da je dobra vijest da Poljska i NATO izgleda imaju situaciju pod kontrolom. "Otkriveni su na poljskom radaru i NATO je poremećen."
Vruća stolica za NATO
"Sada je politička strana NATO-a na vrućoj stolici kako bi se osiguralo da je odgovor saveza primjeren."
Podsjetimo, više dronova zabilježeno je iznad poljskog zračnog prostora zbog čega su podignuti poljski i NATO-ovi borbeni zrakoplovi.
Poljske vlasti potvrdile su da su oborene letjelice, a ostaci jednog drona već su pronađeni. Sazvan je hitan sastanak poljskih ministara u 8 sati, a poljski predsjednik Donald Tusk o vojnik aktivnostima obavijestio je i šef-a NATO-a Marka Ruttea.
