Uništen krov kuće, vlasti šalju psihološku pomoć ljudima: 'To su Šahedi, testiraju granice'

Poljski mediji objavljuju da su vjerojatno ostaci drona pali na jednu kuća u mjestu Wyryki u županiji Włodawa blizu bjeloruske granice.

Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se potpuno razrušen krov.

❗️Dom w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim, na który spadły szczątki prawdopodobnie rosyjskiego drona.



Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podijelio je sliku te kuće i na svom X-u napisao: "Moskva uvijek testira granice mogućeg i ako ne naiđe na odlučan odgovor, ostaje na novoj razini eskalacije. Danas se dogodio još jedan eskalacijski korak – rusko-iranski dronovi 'Shahee' djelovali su u poljskom zračnom prostoru, zračnom prostoru NATO-a. Ne samo jedan "Shaheed", što bi se moglo smatrati slučajnošću, već najmanje osam jurišnih dronova usmjerenih na Poljsku.

Ovo je iznimno opasan presedan za Europu. Hoće li biti daljnjih koraka ovisi isključivo o koordinaciji i snazi ​​odgovora. Rusi moraju osjetiti posljedice. Rusija mora shvatiti da se rat ne može proširiti i da će morati prestati.

Pauza u sankcijama je preduga. Odgađanje ograničenja za Rusiju i njezine saveznike samo znači povećanje brutalnosti napada. Potrebno je dovoljno oružja za odvraćanje Rusije. Potreban je snažan odgovor - a to može biti samo zajednički odgovor svih partnera: Ukrajine, Poljske, cijele Europe i Sjedinjenih Država. Hvala svima koji pomažu."

Poljski portal Wirtualna Polska objavila je detalje o padu krhotina drona u mjestu Wyryki.

"Nešto je sinoć palo na krov, ne znamo što je to bilo. Hitne službe osiguravaju područje. Otkazali smo svu nastavu u školama i vrtićima", rekao je Bernard Błaszczuka. Gradonačelnik općine Wyryki naglasio je da „nema žrtava ni ozlijeđenih“.

Krhotine drona pale su i na automobil. Hitne službe su na mjestu događaja od 6 sati ujutro. Lokalne vlasti objavile su da će stanovnicima tog mjesta pružiti psihološku pomoć.

