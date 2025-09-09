Vučić komentirao skandiranje na Maksimiru: 'To je kad imate Thompsonove koncerte...'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u utorak je komentirao događanja na utakmici Hrvatske i Crne Gore koja se odigrala u ponedjeljak navečer na Maksimiru, javlja Telegraf.rs.

Dotaknuo se transparenta isprike s porukom "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče" kojeg su crnogorski navijači razvili na utakmici na stadionu.

Istaknuo je da se radi o "očitom poltronskom odnosu Crne Gore prema Hrvatskoj kako bi im pomogli na europskom putu". Ovrnuo se i na skandiranje "Ubij Srbina" koje je izvikivao dio navijača. Izjavio je da se na utakmici moglo čuti i skandiranje "Ubij Srbina".

'To je kada imate Thompsonove koncerte'

"To je kada imate Thompsonove koncerte, kao da u Njemačkoj ponavljate 'Sieg heil', oni ponavljaju 'Za dom spremni' i to postaje uobičajeni pozdrav o kom se legitimno razgovor. Od tamo do 'ubij Srbina' granica je nikakva", tvrdi Vučić.

"Predsjednik Crne Gore odlučio je ne napustiti stadion, ali problem je u tome što riječ nije rekao poslije toga. A puno gore je što su radili njihovi mediji poslije toga. Očigledno je u tijeku sveopća hajka", smatra Vučić.

"Ne smijete s uma smetnuti što su svi ti u ujedinjavanju protiv Srbije govorili jer im ne odgovara snažna i uspješna Srbija", dodao je Vučić.