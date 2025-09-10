Amerikanci pogodili NLO raketom Hellfire? Puštena nikad viđena snimka: 'Ovo je dokaz'

Skupina američkih vojnih zviždača u utorak je pod zakletvom svjedočila da su vidjeli neidentificirani leteći objekt (NLO) te da su američke obavještajne službe pokušale zataškati te informacije, javlja Daily Mail.

Na trećem kongresnom saslušanju o neidentificiranim anomalnim pojavama (UAP), novom terminu koji se od 2023. godine koristi za NLO-e, kongresnik Eric Burlison prikazao je šokantnu, dosad nikad viđenu snimku navodnog NLO-a kojeg je u listopadu 2024. pogodila raketa Hellfire ispaljena iz američkog vojnog drona.

Wow.



That's the video of an MQ9 drone firing a hellfire missile at an "orb".

It gets hit, spins a little then carries on!!!

Na crnoj-bijeloj snimci vidi se kako precizno oružje zrak-zemlja, mase oko 45 kilograma, odbilo od misteriozne kugle koja je potom ekstremnom brzinom nastavila letjeti uz obalu Jemena.

'Iznimni dokaz'

Svjedok Jeffrey Nuccetelli, bivši vojni policajac Zračnih snaga koji je u službi bio 16 godina, kazao je da je nova snimka "iznimni dokaz" postojanja NLO-ova. Nuccetelli i ostali svjedoci otkrili su da su tijekom službe vidjeli više vrsta čudnih, neobjašnjivih letjelica. Među njima su bila i "golema trokutasta plovila, svjetleće kocke veće od nogometnog igrališta i zloglasne letjelice u obliku bombona Tic-Tac iznad Tihog oceana.

Nuccetelli je izjavio je da je u razdoblju između 2003. i 2005. godine vidio pet neobjašnjenih incidenata u zrakoplovnoj bazi Vandenberg u Kaliforniji. Među njima su i izvješća o "svjetlećem crvenom kvadratu i ogromnoj letjelici u obliku pravokutnika. Nuccetelli je rekao da su patrole u bazi vidjele čudno svjetlo, no nakon što su stražari pozvali pomoć, objekt je brzo sletio, nakratko lebdio, a zatim nestao.

Letjelice napravile formaciju na nebu?

Govorio je i Dylan Borland, bivši specijalist za geoprostornu obavještajnu analitiku u Zračnim snagama. U svojem uvodnom izlaganju istaknuo je da su mu brojne vladine agencije onemogućile zapošljavanje, krivotvorile dokumente i manipulirale njegovom sigurnosnom provjerom. Tvrdi da su i drugi obavještajci proživljavali sličan tretman nakon što su prijavili susrete s navodnim NLO-ima.

Naveo je da se to dogodilo nakon što je 2012. nadležnim prijavio da je vidio trokut dug 30 metara kako leti nisko iznad njega u zrakoplovnoj bazi Langley U Virginiji. Ističe da letjelica nije proizvodila nikakav zvuk, no ometala mu je telefon te se u roku od nekoliko sekundi naglo podigla na nekoliko tisuća metara visine.

Svjedočio je i Alexandro Wiggins, aktivni časnik Američke mornarice, koji se prisjetio neobičnog susreta dok je bio na brodu USS Jackson uz obalu Južne Kalifornije u veljači pretprošle godine. Tvrdi da je vidio kako letjelica u obliku Tic-Taca izlazi iz Tihog oceana i pridružuje se još trima u formaciju iznad broda. Prema njegovim riječima, svi objekti istovremeno su odletjeli nevjerojatnom brzinom, bez stvaranja zvučnog udarala ili uobičajenih tragova motora koje ostavljaju avioni ili dronovi.

