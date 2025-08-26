NIJE STARLINK /

Čudna svjetlost uznemirila građane: 'Vidjeli smo NLO!'; Stručnjak otkrio što je obasjalo nebo

Foto: Dani/x

Stručnjak je isprva mislio da je riječ o Starlinkovom satelitu, međutim, vidjevši slike znao je da to ovaj put nije slučaj. Rep svjetlosti je bio previše gladak

26.8.2025.
12:22
Dunja Stanković
Dani/x
Meteorit, satelit, raketa ili možda NLO - pitali su se Nijemci nakon što je neobična pojava proletjela nebom u ponedjeljak navečer i izazvala val upitnika u njihovim glavama. 

Neobičan trag svijetlosti na noćnom nebu vidio se diljem zemlje, od Porajnja-Falačke preko sjevernog Hessea, Baden-Württemberga i Bavarske pa i do Austrije. Središnja istraživačka mreža za neobične nebeske pojave (CENAP) zaprimio je brojne prijave uznemirenih građana. 

"Naš centar za prijavu NLO-a dobio je prve dojave oko 23 sata. Spominjala se 'sjajna traka svjetlosti' koja se polako, ali postojano kreće od jugozapada prema sjeveroistoku", naveo je suosnivač CENAP-a Hansjürgen Köhler (69). 

 

Otkriveno porijeklo

Stručnjak je isprva mislio da je riječ o Starlinkovom satelitu, međutim, vidjevši slike znao je da to ovaj put nije slučaj. Rep svjetlosti je, kaže, bio previše gladak. 

Na razočaranje ljubitelja teorija zavjera i obožavatelja izvanzemaljskih stvorenja, riječ je o raketi koja je lansirana iz Kine. 

"Nekoliko sati ranije kineska raketa Long March 8A lansirana je iz svemirske luke Wenchang na otoku Hainan. Nakon prve orbite, prvi se stupanj odvojio od drugog i izbacio gorivo. Sunce je osvijetlilo trag i tako je nastao ovaj fenomen (na nebu, op.a)", objasnio je Köhler za Bild. 

Nije ovo jedini spektakl na nebu koji će biti vidljiv iz Njemačke. Stručnjak najavljuje da će se slične pojave moći vidjeti u nadolazećim danima i tjednima budući da su najavljena lansiranja satelita Starlink milijardera Elona Muska. 

SvjetlostNloRaketaSatelit
