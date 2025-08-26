Otkrivena tajna Bermudskog trokuta? Znanstvenik tvrdi da odgovor nema veze s vanzemaljcima

Od nestalih zrakoplova do zlokobnih brodova duhova, Bermudski trokut mjesto je nekih od najčudnijih fenomena na planetu. Smješten između Floride, Portorika i Bermuda, 'trokut' ima dugu povijest pomorskih nesreća, nestalih brodova i zrakoplova, što je potaknulo brojna nagađanja.

Dr. Simon Boxall, oceanograf sa Sveučilišta u Southamptonu, tvrdi da je otrkio tajnu, a objašnjenje ne uključuje ni NLO ni međudimenzionalne portale, piše Daily Mail. Umjesto toga, dr. Boxall kaže da su brojni nestanci u Bermudskom trokutu posljedica "lutajućih valova".

Poznati i kao ekstremni olujni valovi, to su nepredvidivi vodeni zidovi koji mogu doseći dvostruku visinu okolnih valova. Dižu se i do 30 metara u zrak. Lutajući valovi su abnormalno strmi i mogu neočekivano udariti iz svih smjerova. Prema dr. Boxallu, veliki brod zarobljen u jednom od ovih smrtonosnih valova mogao bi "potonuti za dvije ili tri minute".

Teorije su krenule 1918.

Teorije o misteriju Bermudskog trokuta proširile su se od nestanka broda USS Cyclopsa 1918. godine. USS Cyclops bio je američki brod za prijevoz ugljena koji se koristio za prijevoz goriva ratnim brodovima tijekom Prvog svjetskog rata. U ožujku 1918. brod je prolazio kroz Bermudski trokut na putu od Salvadora u Brazilu do Baltimorea kada je nestao. Nije poslao nikakav signal za pomoć.

Unatoč opsežnoj potrazi, nikada nije pronađen nikakav trag plovila dugog 165 metara ili njegovih 306 članova posade. Zbog iznenadne prirode nestanka USS Cyclopsa, teoretičari zavjere i entuzijasti za NLO-a razvili su desetke neobičnih teorija kako bi objasnili nestanak. Međutim, dr. Boxall kaže da je USS Cyclops najvjerojatnije potopio lutajući val.

Govoreći u dokumentarnoj seriji Kanala 5, Zagonetka Bermudskog trokuta, dr. Boxall je rekao da je Bermudski trokut posebno žarište za lutajuće valove odmetnike. "Postoje oluje na jugu i sjeveru koje se spajaju. A ako postoje dodatni valovi s Floride, to može biti potencijalno smrtonosna formacija lutajućih valova", objasnio je.

Zajedno sa svojim kolegama sa Sveučilišta u Southamptonu, dr. Boxall je konstruirao model USS Cyclopsa da bi vidio način kako bi mogao reagirati na takav val. Pokazalo se da zbog ravne baze broda i ogromne veličine valovima ne bi trebalo dugo da preplave brod.

Može ga prepoloviti

Boxall objašnjava da val može biti toliko strm da može zaustaviti brod između svojih vrhova, ostavljajući sredinu broda da visi. Ako veliki brod, kojem je potrebna voda za održavanje, ostane zaglavljen na ovaj način, Boxall kaže da će se "prepoloviti". "Strmi su, visoki su - izmjerili smo valove veće od 30 metara“, kaže dr. Boxall.

Da su USS Cyclops - ili bilo koji drugi nestali brod - pogodili lutajući valovi, to bi objasnilo zašto su potonuli prije nego što su uspjeli poslati poziv u pomoć. "Što je brod veći, to je veća šteta", dodaje.

Međutim, nisu svi znanstvenici uvjereni da uopće postoji misterij koji treba objasniti. Zapravo, brojni istraživači istaknuli su da su stope brodoloma i padova zrakoplova unutar Bermudskog trokuta unutar normalnih razina.

Prema Nacionalnoj upravi za oceanografiju i atmosferu (NOAA): "Nema dokaza da se misteriozni nestanci događaju s većom učestalošću u Bermudskom trokutu nego u bilo kojem drugom velikom, dobro posjećenom području oceana", kažu.

Slično tome, podaci osiguravajućeg stručnjaka Lloyd's iz Londona pokazuju da u Bermudskom trokutu nema više gubitaka nego bilo gdje drugdje u svijetu.

Bermudski trokut

Bermudski trokut je dio Atlantskog oceana otprilike omeđen Miamijem, Bermudama i Portorikom, gdje su nestali deseci brodova i zrakoplova. Neke od ovih nesreća okružuju neobjašnjive okolnosti.

Iako je predložen niz čudnih teorija u vezi s Bermudskim trokutom, nijedna od njih ne dokazuje da se misteriozni nestanci tamo događaju češće nego u drugim dobro posjećenim dijelovima oceana. Mnogi ljudi svakodnevno plove tim područjem bez incidenata.

POGLEDAJTE VIDEO: Tucaković o buktinji kod Zatona: 'To područje je požarni bermudski trokut. tamo je podmetnuto puno požara'