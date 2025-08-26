Elon Musk podigao tužbu protiv Applea i OpenAI-a: Traži zabranu njihove suradnje

Kompanija za umjetnu inteligenciju xAI milijardera Elona Muska podigla je tužbu protiv Applea i OpenAI‑ja, vlasnika modela umjetne inteligencije ChatGPT, tvrdeći da su se dvije kompanije udružile kako bi se riješile konkurencije u segmentu umjetne inteligencije.

U tužbi uloženoj na saveznom sudu u Teksasu xAI navodi da Apple u svojoj trgovini aplikacijama prednost daje ChatGPT‑ju na štetu drugih chatbota temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

"Apple svojim ponašanjem priječi svim kompanijama za umjetnu inteligenciju, osim OpenAI‑ju, da dosegnu prvo mjesto na ljestvici u trgovini aplikacijama, čime nedvojbeno krši pravila o tržišnom natjecanju. xAI će odmah poduzeti pravne mjere", napisao je Musk u objavi na društvenoj platformi X prije dva tjedna.

Suradnja je krenula lani

Iz Applea su već nakon tih prijetnji negirali Muskove optužbe, tvrdeći da je njihova trgovina aplikacijama osmišljena kao pošteno okruženje u kojem se nikome ne daje prednost.

Prošle godine Apple je započeo suradnju s OpenAI-jem u okviru koje je ChatGPT integriran u operativni sustav Appleovih mobitela, tableta i prijenosnih računala. Prema navodima kompanije, i drugi chatobotovi temeljeni na AI‑ju s vremenom će biti integrirani na Appleove uređaje.

U tužbi se xAI žali da su zbog integracije ChatGPT‑ja u operativni sustav Appleovih uređaja Groku uskraćene vrijedne interakcije s korisnicima. Kako tvrde iz Muskove kompanije, ta situacija im otežava unošenje poboljšanja u softver, dok OpenAI‑ju daje nepoštenu prednost.

Cilj je postići zabranu suradnje Applea i OpenAI-a

U xAI‑ju smatraju da Apple ima monopol na tržištu pametnih telefona u SAD-u, uz udio od 65 posto, te da OpenAI ima monopol u segmentu chatbotova temeljenih na umjetnoj inteligenciji, uz tržišni udio od 80 posto. Na tome Muskova kompanija temelji optužbe za kršenje pravila o tržišnom natjecanju.

Cilj je tužbe, uz dobivanje odštete, postići zabranu trenutne suradnje Applea i OpenAI‑ja. Musk je i ranije tužio OpenAI, optužujući OpenAI i čelnika kompanije Sama Altmana za nezakonito restrukturiranje kompanije koja je osnovana kao neprofitna organizacija. Taj sudski spor još je u tijeku.

