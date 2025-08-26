Vojnik ranjen na granici NATO-a i Bjelorusije: Smatra se da je incident dio hibridnog rata

Poljski vojnik hospitaliziran je zbog ozljeda koje je zadobio kada je pokušao zaustaviti agresivnu grupu migranata da ilegalno uđu iz Bjelorusije u Poljsku. Vojnik je zadobio ozlijede na lijevoj ruci kada je koristio mjere prisile protiv migranata piše Polskieradio.

"Vojnik iz Podlaske operativne grupe povrijeđen je tijekom sprečavanja ilegalnog prelaska granice od strane grupe agresivnih migranata. Tijekom primjene direktne prisile, eksplodirala je šok bomba, a vojnik je zadobio povrjedu lijeve ruke", rekla je potpukovnica Magdalena Košćinjska iz Operativne komande oružanih snaga.

Dodala je da su šok bombe dio vojne opreme i sredstvo direktne prisile. Nakon što je primio prvu pomoć na licu mjesta, vojnik je prebačen u bolnicu gdje je dodatno zbrinut. Stanje mu je stabilno, a ozlijede nisu opasne po život. Incident istražuje Vojna policija.

Vlada smatra da je ovo strategija hibridnog rata

Poljska se od 2021. godine suočava s izvanrednom situacijom povezanih s migracijom na granici s Bjelorusijom. Varšava optužuje Minsk da orkestrira situaciju i lažnim obećanjima o lakom pristupu EU mami tisuće migranata iz Afrike i Bliskog istoka na poljsku granicu.

Poljska vlada smatra da je ova strategija dio "hibridnog rata" protiv Poljske i EU, prvobitno pokrenutog u znak odmazde za sankcije EU protiv vlasti bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, ali od tada su se tenzije pogoršale zbog rata u Ukrajini.

