Kakva elegancija: Dok je Elemental zagrijavao Zadrane, dama u sivom plijenila pažnju iz publike

Koncert zagrebačkog sastava Elemental sinoć je dodatno zagrijao atmosferu na ovogodišnjem Adventu u Zadru i još jednom potvrdio zašto se njihovi nastupi s nestrpljenjem iščekuju diljem regije. Prepuni trg, rasplesana publika i snažna energija benda stvorili su pravu blagdansku večer za pamćenje.

Već s prvim taktovima bilo je jasno da Zadrani i njihovi gosti znaju svaku pjesmu. Elemental je publici priredio presjek svojih najvećih hitova, od onih starijih do novijih, uz prepoznatljiv zvuk koji već godinama spaja hip-hop, funk i rock. Posebno je oduševila karizmatična Remi, koja je od prvog trenutka uspostavila snažnu komunikaciju s publikom i dodatno podigla ionako sjajnu atmosferu.

Publika je pjevala uglas, plesala i uživala u svakom trenutku koncerta, a Advent u Zadru još je jednom pokazao da, uz dobru glazbu i pozitivnu energiju, postaje nezaobilazno mjesto blagdanskih druženja. Nastup Elementala bez sumnje će se dugo prepričavati kao jedan od vrhunaca ovogodišnjeg adventskog programa, a na istom se posebno istaknula dama u sivom kaputu čija je elegantna pojava zapela za oko i našeg fotografa.

Galeriju s koncerta Elementala iz Zadra donosi ezadar.net.hr