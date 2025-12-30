FREEMAIL
ŠOKANTAN PRESJEK /

Što je obilježilo Hrvatsku? Od trijumfa, spektakla, društvenih lomova do - nestanka simbola

Foto: Igor Kralj/pixsell
Hrvatska je u 2025. ušla s nastavkom predsjedničkih izbora. U drugom krugu, održanom 12. siječnja, birači su dali povjerenje dosadašnjem predsjedniku Zoranu Milanoviću, koji je ostvario uvjerljivu pobjedu nad Draganom Primorcem, kandidatom kojeg je podržavao vladajući HDZ.
Godinu 2025. u Hrvatskoj obilježili su duboki kontrasti: od povijesne pobjede na predsjedničkim izborima i tehnoloških iskoraka, preko snažnog jačanja desnice i rastućih društvenih napetosti, do borbe građana s inflacijom i strateškog pozicioniranja zemlje na energetskoj karti Europe. Bila je to godina u kojoj su se isprepleli optimizam i zabrinutost, definirajući putanju zemlje u nadolazećem razdoblju.

Hrvatska je zaključila 2025. godinu kao zemlja rastuće polarizacije. Dok je na međunarodnom planu jačala svoj strateški položaj, na unutarnjem se suočavala s ekonomskim pritiscima i sve glasnijim ekstremizmom. Događaji iz ove godine postavili su temelje za izazove koji će definirati budućnost hrvatskog društva.

30.12.2025.
6:43
danas.hr
Pixsell
