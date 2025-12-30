Adam pored sebe ima pravu ljepoticu: Jackie Sandler mami poglede zavidnom figurom

Adam Sandler (59) jedno je od najprepoznatljivijih lica Hollywooda, a iza njegovog ogromnog uspjeha stoji supruga Jackie Sandler (51). Njihova veza traje više od dva desetljeća i rijedak je primjer stabilnosti u svijetu showbusinessa. Jackie, poznata po ulozi u filmu "Tata u akciji" gdje se i upoznala s Adamom, bila je njegova tiha, ali čvrsta podrška kroz sve uspone i izazove karijere.

Prije nego što je postala gospođa Sandler, Jacqueline Samantha Titone, rođena 1974. na Floridi, gradila je uspješnu karijeru modela. Zahvaljujući svojoj visini od 175 centimetara i vitkoj, atletskoj figuri, isticala se u svijetu mode.

Velika ljubav

Par se upoznao 1999. godine na setu filma Big Daddy, a kemija je bila trenutna. Vjenčali su se 2003. godine na raskošnoj ceremoniji u Malibuu, a danas zajedno odgajaju dvije kćeri, Sadie (19) i Sunny (17). Njihova obitelj često se pojavljuje u Adamovim filmovima, a Jackie je sudjelovala u više od 20 njegovih projekata, od manjih do značajnijih uloga, te mu je najveća kritičarka i savjetnica.

Tajna sretnog braka

Jackie je i dalje važan dio Adamovog profesionalnog života – potaknula ga je da prihvati dramsku ulogu u Uncut Gems, a njihova međusobna podrška i humor čine temelj dugovječnog braka. Adam ističe da je tajna njihova uspjeha jednostavna: provode vrijeme zajedno, podržavaju se, nasmijavaju i razgovaraju o zajedničkoj budućnosti.