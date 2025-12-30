Psihologinja o mentalnom zdravlju djece i mladih: 'Ne želimo biti, i nije dobro da smo savršeni roditelji'

Statistike pokazuju da je u Hrvatskoj mentalno zdravlje djece i mladih u zabrinjavajućem stanju. O tome zašto je tako, kako to možemo popraviti, gdje smo kao društvo podbacili i što bismo trebali poduzeti kako bismo popravili alarmantne brojke u podcastu Bez uputnice govorila je Hana Hrpka, psihologinja s dugogodišnjim iskustvom u radu na tom području, predsjednica Udruge Hrabri telefon.

Problem broj jedan kod mladih i djece je usamljenost

''Istraživanja zapravo potvrđuju ono što mi stručnjaci na terenu opažamo u svakodnevnom radu, razgovoru s djecom i mladima. To je da nam je pandemija, pa zatim potres utjecalo na mentalno zdravlje mladih koje je dosta loše. Imamo povećan broj depresivnosti, tjeskobe, anksioznosti, samoozljeđivanja, pa čak i suicida djece i mladih u Hrvatskoj. Zadnja istraživanja, između ostalog i od Ive Pilara, pokazuju da je problem broj jedan kod djece i mladih usamljenost'', započinje psihologinja te dodaje kako su negativne trendove pokazivala već i neka ranija istraživanja prije pandemije.

''Već tada smo vidjeli neki porast problema i onda se taj trend nastavio. Naime, društvo je sve brže, pogotovo u gradovima. Pandemija je uvela jedan intenzivan stres odraslima, a posljedično time, naravno i djeci i mladima. Zapravo se s djecom nitko nije bavio. Dugo nisu išli u školu, a i roditelji su bili pod stresom i u strahu. Potres je to još dodatno intenzivirao. I nekako možda oni neki najraniji simptomi ili znakovi za brigu koje bi ranije netko prepoznao, su tada ostali neprepoznati'', objašnjava psihologinja te dodaje kako su djeca u to vrijeme bila okrenuta sama sebi i ekranima u nedostatku mogućnosti druženja s vršnjacima.

Porast nasilja u obiteljima

Dodaje i kako je u nekim obiteljima tada došlo do porasta nasilje, a sve je to naravno ostavljalo posljedice na djecu.

Teško je, kaže točno odrediti koliko djece ima problema s mentalnim zdravljem jer se oni ne otvaraju puno, tj. jedan veći broj djece nikada ništa nikome ne kaže. Pa se za sve sazna kasnije kada problemi postanu ozbiljniji. Osim toga psihološka pomoć nije lako dostupna.

Što radimo po pitanju prevencije u društvu, koliko školski uspjeh i porast nasilja u obiteljima utječe na mentalno zdravlje djece, te kako na njih utječe mentalno zdravlje roditelja? Zašto ne možemo, ali i ne smijemo biti ''savršeni'' roditelji, te kako djeci i mladima biti podrška i ohrabriti ih da se otvore i progovore o eventualnim problemima koje imaju i zašto su nam ambulante pune sedmaša, osmaša i maturanata s problemima mentalnog zdravlja, kao i savjete za roditelje i djecu poslušajte u videu na početku teksta.

