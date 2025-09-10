Avdagić o Poljskoj: 'Vrijeme je, ako ako se oglušimo što je sljedeće - krstareći projektili?'

Poljska je potvrdila da je tijekom noći podigla svoje zrakoplove, kao i zrakoplove NATO-a zbog upada dronova iz Rusije, nekoliko ih je i oboreno, a navodno se radilo o upadu desetak lejtelica.

O svemu je obaviješten i čelnik NATO saveza Mark Rutte, a poljska je sazvala hitan sastanak ministara.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za net.hr rekao je da ovo nije slučajno i da treba hitna reakcija.

"U ovom trenutku možemo puno toga spekulirati, ali treba pričekati da prvo Poljska objavi što je moguće više detalja i da nedvosmisleno kažu što misle da se dogodilo i koja je bila namjera. U ovom trenutku, prema dostupnim podacima, ne vidim kako bi ovo bila slučajnost prema putanji i brojnosti dronova koji su upali. Čemu je to bilo namijenjeno, nećemo govoriti unaprijed. Ali očigledno je da se radi o upadu u zračni prostor članice NATO-a. Ovo je sasvim dostojno, ne odmah za članak 5. NATO saveza, nego člank 4., a to je poziv na hitne konzultacije partnera da se nađe rješenje", rekao je.

Inače, članak 5. NATO saveza govori o tome da se oružani napad na jednu ili više članica saveza, u Europi ili Sjevernoj Americi, treba smatrati napadom na sve njih.

Avdagić je nastavio o članku 4.: "Sjećamo se da se Turska pozvala na članak 4. i isporučena im je bila protuzračna oprema. Bilo je to za vrijeme napada na Siriju. Postoje primjeri što se može u okviru članka 4. Ovo je poziv i na sastanak 'Koalicije voljnih' okupljenih oko zemalja koje pomažu Ukrajini i da se unutar EU ozbiljno razmisli. Nedvojbeno je da se dogodio presedan. Žaba se kuha polako, što je sljedeće? Ako se na ovo u potpunosti oglušimo, što je sljedeće, hoće li malo uletjeti krstareći projektili? Do kada i koliko?Sjetimo se - u Poljskoj je već netko ranije poginuo od drona, već postoji jedna žrtva, ovo nije prvi upad, ali ovo je prvi masovni upad. Ako i ovo bude ignorirano – što je sljedeće? Hoće li malo uletjeti krstareći projektili? Do kada i koliko?".

Nastavio je da je ovo vrlo ozbiljno i zahtijeva više od puke retorike.

"Ruska strana morala bi znati da su ovakve stvari kršenje suvereniteta i da ne može proći samo tako. Postoji poluga – članak 4, hitne konzultacije unutar NATO-a i dogovor o zajedničkom odgovoru. Očigledno to mora biti kombinacija i diplomatskog i drugog pritiska. Vrijeme je, ako ne zbog Ukrajine, onda zbog Poljske da se pojačaju sankcija prema Rusiji. Njima mora biti jasno da ovo nije prihvatljivo – bilo da se radi o testiranju protuzračnih sustava ili o provokaciji. Posve je irelevantno je li bila namjera ili ne."

Nastavio je da sada ključnu ulogu igra sama Poljska.

"Ona mora reći što misli i što očekuje od ostalih i tu mora biti posve nedvosmislena. Svima je saveznicima jasno da je ovo vrlo ozbiljno i zabrinjavajuće i mislim da svi premijeri i predsjednici nisu ostali ravnodušni i da su odmah obaviješteni. Na prvu, poznajući sve aktere i kompletan tijek i prijašnje incidente, ovo ne izgleda slučajno. I zbog brojnosti dronova koji su ušli u poljski zračni prostor, mapa pokazuje njihovu putanju" rekao je.

