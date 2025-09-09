Školarci za prvi dan dobili čokolade i pernice koje su podigle prašinu: Načelnik ima opravdanje

Prvoga dana škole u Svetom Petru Orehovcu dijelu školaraca podijeljene su čokolade s istekom roka trajanja i vidno prljave pernice, tvrde lokalni SDP-ovci, dok općinski načelnik Franjo Poljak (HDZ) tvrdi da je došlo do greške u ispisu datuma na deklaraciji proizvoda.

Iz SDP-a su u utorak priopćili da su poticajne mjere za djecu korisne, potrebne i važne no, način kako je to provela na koji je to provela općina nije primjeren ni dostojan.

Kažu da su školarcima podijeljene pernice koje su bile vidno prljave, a deklaracije na čokoladama otkrivaju da im je rok trajanja istekao 15. travnja ove godine, dok neke nisi ni imale deklaraciju.

Osim toga, SDP-ovci tvrde da podjela nije bila jednaka za sve, budući da ima više škola u općini, u nekima su djeca ostala praznih ruku, a u drugima su darivana.

Stoga pozivaju HDZ-ovog načelnika Franju Poljaka da se ispriča roditeljima i učenicima te osigura nove i prikladne poklone za svu djecu.

Poljak odgovara da "nije trovač djece niti bi mu palo na pamet učiniti ono za što ga se optužuje radi dobivanja jeftinih političkih bodova".

Greška prilikom tiskanja naljepnice

Što se tiče pernica, potvrđuje da je jedna bila zaprljana no, još je u ponedjeljak zamijenjena. Priznaje da je jučer darivan samo dio djece, ali ne s namjerom da se ikoga diskriminira, nego zato što je plan bio da se ostatak učenika daruje u utorak.

Poljak također tvrdi da su datumi otisnuti na čokoladama netočno ispisani, odnosno da je umjesto 2025. trebala biti ispisano 2026. godina, a to potkrepljuje i očitovanjem direktorice križevačke tvornice Hedona, od koje i inače uzimaju slastice.

Direktorica Hedone Alemka Lončar navodi da se na deklaraciji proizvoda Bijela čokolada 50g dogodila greška prilikom tiskanja naljepnice pa je umjesto 2026. otisnuta 2025. godina.

