Izraelska vojska prvi put izdala ovakvu naredbu: 'Upozoreni ste; Izlazite odande!'

Izraelska vojska je u utorak naredila evakuaciju cijelog grada Gaze prije planiranog izraelskog napada.

Izraelska vojska "odlučna je poraziti Hamas i djelovat će u području Gaze s velikom silom, baš kao što je to činila u cijelom pojasu“, napisao je na X-u Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik.

U objavi su stanovnici Gaze pozvani da se obalnom cestom upute prema al-Mawasiju na jugu Pojasa Gaze, koji je Izrael označio kao "humanitarnu“ zonu.

Ovo je prva naredba vojske za evakuaciju cijelog grada.

Prije su takvi pozivi upućivani samo za određena područja.

Velika kopnena 'kampanja'

U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao stanovnicima Gaze da "izađu odande“ prije planiranog izraelskog napada na grad.

Na dan kada je šest Izraelaca ubijeno u palestinskoj pucnjavi na autobusnoj stanici u Jeruzalemu, Netanyahu se zavjetovao da će pojačati rat protiv terorizma, napominjući da je izraelska vojska "eliminirala gnijezda terorizma“ na Zapadnoj obali i "srušila 50 terorističkih nebodera“ u Gazi u posljednja dva dana.

Ta rušenja su samo početak velike kopnene kampanje u gradu Gazi, rekao je.

"Stoga koristim ovu priliku da kažem stanovnicima Gaze, pažljivo me slušajte: Upozoreni ste; Izlazite odande!"

Grad Gaza je najveće naselje na palestinskom teritoriju i dom je za oko milijun ljudi. Netanyahu je u nedjelju izjavio da je do sada oko 100.000 ljudi napustilo to područje.

Humanitarne organizacije upozoravaju na daljnje pogoršanje već katastrofalne situacije za civilno stanovništvo.

