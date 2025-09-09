Vozačica upala na raskopane tračice, tramvaji preusmjereni: 'Stopirala je sav promet'

Automobil je zapeo na raskopanom dijelu pruge na zagrebačkom Ribnjaku gdje traju radovi i zaustavio tramvaje u utorak ujutro, a tramvajske linije 8 i 14 su preusmjerene.

"Stopirala je sav tramvajski promet. Bilo je to oko 6.30 sati", kazala je za 24 sata svjedokinja.

Iz ZET-a su objavili da je linija 8 preusmjerena na Kvaternikov trg, dok linija 14 ide do Maksimira. Putnike na relaciji Mihaljevac-Kaptol prevoze autobusi.

Radovi na tramvajskoj pruzi u Ulici Ribnjak započeli su još u lipnju u sklopu njezine modernizacije. U međuvremenu su linije 8, 14 i 15 te noćna linija 33 prema Mihaljevcu opet u prometu, pa je privremena autobusna linija 613 Kaptol-Gračansko dolje ukinuta.

