Plenković ugostio izraelskog ministra: Pogledajte scene ispred zgrade Vlade, stigla i interventna policija

Foto: Patrik Macek/pixsell

Inicijativa za Palestinu je njegov dolazak nazvala 'političkim dodvoravanjem dok Izrael provodi genocid nad Palestincima i uništava Gazu'

9.9.2025.
9:42
Dunja Stanković
Patrik Macek/pixsell
Premijer Andrej Plenković primio je u utorak u Banskim dvorima izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Moshea Sa'ara, koji je na regionalnoj turneji u sklopu koje je ranije obišao Mađarsku. 

Njegov dolazak izazvao je niz negativnih reakcija, a pred Banskim dvorima jutros je održan propalestinski prosvjed. Okupile su se aktivistice "Free Palestine" uz poruku: Ne u naše ime. 

Nekolicina prosvjednika raširila je transparent na engleskom na kojemu je, u prijevodu pisalo: "Ratni zločinac Saar, nisi dobrodošao. Iduća postaja - Haag", u kojem su iskazali nezadovoljstvo izraelskom ofenzivom i ratom u Gazi koji svakodnevno broji nove žrtve.  

Foto: Patrik Macek/pixsell
Foto: Patrik Macek/pixsell

Kritike posjeta

Inicijativa za Palestinu je njegov dolazak nazvala "političkim dodvoravanjem dok Izrael provodi genocid nad Palestincima, uništava Gazu i okupiranu Zapadnu obalu te čini masovne ratne zločine nad palestinskim civilima". 

"Inicijativa podsjeća da međunarodna zajednica sve glasnije osuđuje kontinuirano kršenje ljudskih prava u Gazi i na Zapadnoj obali, da se pred međunarodnim sudovima vode postupci protiv izraelskih dužnosnika zbog ratnih zločina i genocida, a da neke države izraelske ministre proglašavaju nepoželjnima. U tom kontekstu, smatramo da je dolazak visokog izraelskog dužnosnika u Hrvatsku neprihvatljiv i politički neodgovoran potez", naveli su u priopćenju uoči njegova posjeta. 

Smatraju da je Sa'ar, kao član vlade Benjamina Netanyahua, izravno "uključen u politiku genocida i kršenje međunarodnog humanitarnog prava". 

Foto: Patrik Macek/pixsell

Osim s Plenkovićem, Sa'ar će se sastati i s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem. 

Tijekom posjeta Hrvatskoj, obići će spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima te održati susret s predstavnicima židovske zajednice u Zagrebu. 

Plenković ugostio izraelskog ministra: Pogledajte scene ispred zgrade Vlade, stigla i interventna policija