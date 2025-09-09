Velika analiza cijena u Europi: Evo u čemu je Hrvatska skuplja od susjeda, ali i od Njemačke

Eurostat je objavio najnoviju analizu razina cijena robe i sluga široke potrošnje u Europskoj uniji (EU), s fokusom na indekse razine cijena koji daju usporedbu rina cijena u odnosu na prosjek EU-a.

Podaci se temelje na istraživanjima cijena više od 2.000 roba i usluga široke potrošnje provedenih tijekom 2024. godine u 36 europskih zemalja koje su sudjelovale u programu pariteta kupovne moći (PPP) Eurostata i OECD-a. Među njima je 27 zemalja članica EU-a, tri zemlje EFTA-e (Island, Norveška i Švicarska) te šest zemalja kandidat (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).

Cijene robe široke potrošnje i usluga razlikovale su se podosta diljem Europe u 2024. godini. Analiza Eurostata je pokazala da je najvišu razinu cijena imala Danska (43 posto iznad prosjeka EU), dok je Bugarska imala najnižu, 40 posto ispod prosjeka Unije.

Foto:

U 2024. godini, alkohol i duhan zabilježili su najveću razliku u cijenama među zemljama EU-a. Irska se istaknula kao najskuplja, s cijenama koje su dosegle 205 posto prosjeka EU-a, što je tri puta više od Bugarske, gdje su cijene bile najniže sa 69 posto prosjeka.

U 2024. godini, kategorija restorana i hotela pokazala je drugu najveću razliku u cijenama među zemljama EU-a. Danska je bila najskuplja, s cijenama na 148 posto prosjeka EU-a, dok je Bugarska bila najjeftinija, s cijenama na 53 posto prosjeka.

Razumijevanje razlika u razinama cijena važno je kod usporedbe ekonomskih podataka, poput bruto domaćeg proizvoda (BDP-a), jer više relativne cijene mogu učiniti da gospodarstvo izgleda zdravije nego što ono zapravo jest. Promatranje razlika u razinama cijena također je važno i za analizu razvoja jedinstvenog tržišta EU-a za robu i usluge.

Foto: Eurostat

Slika iznad prikazuje indekse razina cijena za ukupne izdatke kućanstva za končanu potrošnju na dobra i usluge u 2024. godini.

Razina cijena hrane, pića, duhana, odjeće i obuće

U tablici ispod prikazani su indeksi razina cijena za četiri skupine roba i usluga široke potrošnje. To su hrana i bezalkoholna pića, alkoholna pića i duhan, odjeća i obuća.

Među zemljama EU-a, Luksemburg ima najvišu razinu cijena hrane i bezalkoholnih pića, Irska alkoholnih pića i duhana, dok je Danska najskuplja za odjeću i obuću. Među svih 36 zemalja, Švicarska ima najvišu razinu cijena hrane i bezalkoholnih pića te odjeće, Island alkoholnih pića i duhana, a ponovno Danska obuće.

Na drugom kraju spektra, Sjeverna Makedonija pokazuje najniže razine cijena za hranu i bezalkoholna pića te za alkoholna pića i duhan, Turska je najjeftinija zemlja za odjeću, dok Bugarska ima najnižu razinu cijena za obuću. Među zemljama EU, Rumunjska je najjeftinija zemlja za hranu i bezalkoholna pića, a Bugarska za ostale 3 kategorije (alkoholna pića, duhan i obuća, odjeća).

Najveća disperzija cijena utvrđena je za alkoholna pića i duhan. To je uglavnom zbog velikih razlika u oporezivanju tih proizvoda u 36 zemalja.

Foto: Eurostat

Cijene energije, namještaja, kućanskih uređaja i elektronike

Ova tablica prikazuje indekse razina cijena za energiju (električna energija, plin i druga goriva);

namještaj, kućanske aparate i potrošačku elektroniku.

Foto: Eurostat

Disperzija cijena značajno varira između ovih skupina proizvoda, a najizraženija je za električnu energiju, plin i ostala goriva. Potom je pitanju Njemačka najskuplja, a Turska najjeftinija od svih 36 zemalja sudionica. Među zemljama EU, Mađarska je najjeftinija za energiju.

Za ostale tri skupine prikazane u ovoj tablici, disperzija cijena je mnogo niža, posebno za potrošačku elektroniku u EU.

Malta je najskuplja zemlja u Uniji za namještaj i opremanje te za kućanske aparate, dok Finska ima najviše indekse cijena za potrošačku elektroniku. Najniže cijene za ove tri skupine zabilježene su u Bugarskoj, Litvi i Italiji. Među svih 36 zemalja, Malta je ponovno najskuplja za namještaj i opremanje, dok Albanija ima najviše cijene za kućanske aparate i potrošačku elektroniku. S druge strane, Sjeverna Makedonija je najjeftinija za namještaj, Litva za kućanske aparate, a Turska za potrošačku elektroniku.

Razine cijena za osobnu prijevoznu opremu, prijevozne usluge, komunikacije, restorane i hotele

U nastavku je usporedba indeksa cijena za opremu za osobni prijevoz, transportne usluge, komunikaciju, restorane i hotele.

Foto: Eurostat

Disperzija cijena za opremu za osobni prijevoz nije jako značajna. Među zemljama EU-a, Danska se ističe visokim indeksom razine cijena za ovu kategoriju zbog visokih stopa oporezivanja automobila. Najniža razina cijena za ovu skupinu proizvoda je u Slovačkoj. Među svih 36 zemalja, Turska pokazuje najviši indeks razine cijena za ovu skupinu roba, dok se najniže cijene mogu pronaći u Sjevernoj Makedoniji.

Disperzija cijena znatno je veća među ostale tri kategorije usluga (prijevozne usluge, komunikacije, kao i restorani i hoteli). Općenito, cijene usluga obično pokazuju veće razlike među zemljama nego cijene robe, zbog većeg udjela uloženog rada u usluge i velike disperzije plaća među zemljama.

Što se tiče prijevoznih usluga, Island pokazuje najviši indeks razine cijena među svim zemljama, dok Danska bilježi najviše cijene među zemljama EU. Najniža razina cijena među svim zemljama zabilježena je u Sjevernoj Makedoniji, dok je Bugarska najjeftinija zemlja EU u ovoj kategoriji.

Za svih 36 zemalja, najviša razina cijena za komunikacije može se naći u Švicarskoj, a najniža u Rumunjskoj. Švicarska se ponovno ističe najskupljim restoranima i hotelima, dok su najniže cijene za ove usluge zabilježene u Sjevernoj Makedoniji. Među zemljama EU, ove pozicije zauzimaju Danska i Bugarska.

Gdje je Hrvatska?

Po cijenama hrane i bezalkoholnih pića, Hrvatska je iznad EU prosjeka (103,7 posto). Skuplja je i od Njemačke koja u toj kategoriji ima indeks 102,7 posto te susjedne Slovenije (100 posto). S druge strane, cijene alkohola i duhanskih proizvoda te odjeće ispod prosjeka Unije. Susjedi Slovenci skuplji su tek neznatno u toj kategoriji. Obuća je na samoj granici (100,9 posto), ali je također skuplja nego, primjerice, u Njemačkoj i Sloveniji.

Sudeći po podacima, kućanske uređaje plaćamo iznad prosjeka Unije (102,1 posto), kao i elektroniku, dok energiju i namještaj nešto jeftinije u odnosu na ostatak EU.

Energija je, s druge strane, daleko skuplja u Njemačkoj.

Po komunikacijskim uslugama skuplji smo od prosjeka, a restorani i hoteli ispod (95,4 posto).

Što su indeksi razine cijena?

Rezultati ovih istraživanja izraženi su u obliku indeksa razine cijena. Indeksi razine cijena su omjeri pariteta kupovne moći (PKM) i tečajeva. Oni pružaju usporedbu razina cijena zemalja u odnosu na prosjek Europske unije: Ako je indeks razine cijena veći od 100, dotična zemlja je relativno skupa u usporedbi s prosjekom EU, dok ako je indeks razine cijena niži od 100, tada je zemlja relativno jeftina u usporedbi s prosjekom EU. Prosjek EU izračunava se kao ponderirani prosjek nacionalnih indeksa razine cijena, ponderiran rashodima iz nacionalnih računa.

Indeksi razine cijena nisu namijenjeni strogom rangiranju zemalja. Zapravo, oni samo daju indikaciju reda veličine razine cijena u jednoj zemlji u odnosu na druge, posebno kada su zemlje grupirane oko vrlo uskog raspona ishoda.

