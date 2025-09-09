Poznata hrvatska firma širi posao na Dalekom Istoku, Anušić se hvali: 'Imamo što za ponuditi'

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić boravi u službenom posjetu Republici Koreji, gdje sudjeluje na Seulskom obrambenom dijalogu (Seoul Defense Dialogue 2025), koji se održava u glavnom gradu Seulu, priopćili su iz MORH-a.

U sklopu Seulskog obrambenog dijaloga (SDD), ministar Anušić održao je izlaganje na panelu pod nazivom „Ublažavanje geopolitičkih rivalstava i vraćanje strateške stabilnosti“, na kojem je sudjelovao zajedno s ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom i predsjedavajućim Vojnog odbora NATO-a admiralom Giuseppeom Cavom Dragoneom.

SDD je najviše rangirana multilateralna platforma za sigurnosni dijalog u regiji, organizator je Ministarstvo nacionalne obrane Republike Koreje, a cilj Seulskog obrambenog dijaloga je poboljšanje sigurnosnog okruženja.

SDD je i mjesto susreta s korejskom obrambenom industrijom, a Hrvatska je posebno zainteresirana za povezivanje i suradnju hrvatskih tvrtki s područja obrane s korejskom vojnom industrijom. Upravo je to, uz osnaživanje odnosa Republike Hrvatske i Republike Koreje kao dviju predvodnica stabilnosti u svojim okruženjima, ministar Anušić istaknuo kao ključnu poruku u svom izlaganju.

„U sve više polariziranom svijetu sa sve izraženijim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, što je Europa posebno iskusila od ruske agresije na Ukrajinu, zemlje koje dijele iste ciljeve u smislu sigurnosti i stabilnosti trebaju osnaživati svoja partnerstva. Svijet nije podijeljen samo na najveće igrače i najveće centre moći.

I države koje spadaju u red umjereno velikih, odnosno srednjih ili manjih zemalja igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti. Tako je Republika Koreja lider stabilnosti u Indo-pacifičkoj regiji, a Republika Hrvatska važan je faktor stabilnosti u jugoistočnoj Europi. Želimo novi snažniji zamah i suradnju u odnosima Hrvatske i Republike Koreje“, poručio je ministar Anušić.

DOK-ING u Koreji

Poseban prostor suradnje Anušić vidi između obrambenih tvrtki kao i u mogućnosti suradnje hrvatske vojne industrije s oružanim snagama ove zemlje. Pozitivan primjer takve suradnje, istaknuo je ministar Anušić, jest hrvatska tvrtka DOK-ING, vodeća na području razminiranja, koja već izvozi svoje sustave u Republiku Koreju, a tijekom SDD-a potpisat će i sporazum o suradnji s jednom korejskom vojnom tvrtkom.

„Hrvatska ima nekoliko vrlo moćnih obrambenih tvrtki koje imaju što ponuditi i europskom i svjetskom tržištu. Razvoj vojne industrije izravni je i gospodarski razvoj“, rekao je ministar Anušić posebno napomenuvši kako je Hrvatska kroz svoje iskustvo Domovinskog rata jako dobro naučila da je ulaganje u obranu i obrambene kapacitete, zapravo, ulaganje u mir.

Kako bi predstavio Republiku Hrvatsku u širem kontekstu, ministar Anušić korejsku je publiku na SDD-u upoznao s našom recentnom poviješću. Našim stradanjima u Domovinskom ratu, kako smo se branili od daleko nadmoćnijeg neprijatelja, ali i kako smo stvarali Hrvatsku vojsku.

Osvrnuo se i na stanje sigurnosti u jugoistočnoj Europi, istaknuvši kako Hrvatska igra jednu od ključnih uloga u očuvanju stabilnosti regije, koja tradicionalno predstavlja sigurnosno izazovno područje:

"Ruska agresija na Ukrajinu postaje povod za moguće nove konflikte na području jugoistoka Europe, a potencijalna takva kriza mogla bi biti povezana s krizom u Indo-pacifiku. Istomisleće zemlje u ovom geopolitičkom kontekstu trebaju čvršće surađivati bez obzira na svoju geografsku udaljenost jer kriza u jednom dijelu svijeta odražava se na nestabilnost na drugom kraju svijeta", rekao je ministar obrane.

