Pogledajte nestvarne prizore iz Rijeke: Bujice vode se slijevaju niz ulice, auti jedva prolaze

Osim za riječku regiju, u kojoj je od ponoći na snazi crveno upozorenje zbog obilne kiše koja će padati do kraja dana, te narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, prognostičari DHMZ-a u srijedu 10. rujna izdali su i crveno upozorenje na obilnu kišu za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju.

Grad Rijeka našao se pod naletom pljuska, prometnice su poplavljene, kretanje je otežano, a vidljivost je gotovo nikakva. Zbog obilnih količina oborina, trenutačno je zatvorena cesta od Trsata (raskrižje Paris) prema Gradu, odnosno prema Bulevardu oslobođenja. Zatvoren je i podvožnjak Kantrida.

Na području kninske regije crveno upozorenja za obilnu kišu i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme na snazi je danas od 15 sati pa sve do ponoći. Upozorava se na izuzetno opasne vremenske uvjete jer u vrlo kratkom vremenu ponegdje može pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru, mjestimice i uz grmljavinu.

Takve količine oborine mogu izazvati bujične i urbane poplave, prouzročiti ozbiljna oštećenja imovine te ugroziti sigurnost ljudi. Uz to, moguće su velike poteškoće u prometu te prekidi u opskrbi električnom energijom, vodom i komunikacijama.

Najgore čeka Split i Dubrovnik

Za područje splitske regije za srijedu 10. rujna izdano je crveno upozorenje za obilnu kišu i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme te je na snazi od 15 sati pa sve do kraja dana. U kratkom vremenu lokalno može pasti i više od 110 litara kiše po četvornom metru, što može izazvati poplave i ozbiljne probleme u prometu.

Postoji i vrlo velika vjerojatnost za razvoj grmljavinskog nevremena, uz moguće olujne udare vjetra. Lokalno se ne može isključiti ni pojavu tuče, a na moru može biti pijavica.

Za dubrovačku regiju izdano je crveno upozorenje zbog obilne kiše i narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena te je na snazi od danas od 18 sati pa sve do sutra do 8 sati. Lokalno se očekuje da će pasti više od 110 litara kiše po četvornom metru, što može izazvati bujične i urbane poplave i ozbiljne probleme u prometu te ugroziti sigurnost ljudi i imovine.

Ondje je također vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnom oborinom i olujnim vjetrom uz mogućnost tuče, a na moru može biti pijavica. Takve vremenske nepogode mogu prouzročiti značajna oštećenja na imovini, stablima i infrastrukturi.

Državni hidrometeorološki zavod poziva građane da redovito prate prognoze na mrežnoj stranici meteo.hr, na kojoj se prognoze i upozorenja neprestano ažuriraju. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno.