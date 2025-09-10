OPASNO NEVRIJEME /

Pogledajte nestvarne prizore iz Rijeke: Bujice vode se slijevaju niz ulice, auti jedva prolaze

Takve količine oborine mogu izazvati bujične i urbane poplave, prouzročiti ozbiljna oštećenja imovine te ugroziti sigurnost ljudi. Uz to, moguće su velike poteškoće u prometu

10.9.2025.
13:24
Hina
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Osim za riječku regiju, u kojoj je od ponoći na snazi crveno upozorenje zbog obilne kiše koja će padati do kraja dana, te narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, prognostičari DHMZ-a u srijedu 10. rujna izdali su i crveno upozorenje na obilnu kišu za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju. 

Grad Rijeka našao se pod naletom pljuska, prometnice su poplavljene, kretanje je otežano, a vidljivost je gotovo nikakva. Zbog obilnih količina oborina, trenutačno je zatvorena cesta od Trsata (raskrižje Paris) prema Gradu, odnosno prema Bulevardu oslobođenja. Zatvoren je i podvožnjak Kantrida.

Na području kninske regije crveno upozorenja za obilnu kišu i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme na snazi je danas od 15 sati pa sve do ponoći. Upozorava se na izuzetno opasne vremenske uvjete jer u vrlo kratkom vremenu ponegdje može pasti više od 100 litara kiše po četvornom metru, mjestimice i uz grmljavinu.

Takve količine oborine mogu izazvati bujične i urbane poplave, prouzročiti ozbiljna oštećenja imovine te ugroziti sigurnost ljudi. Uz to, moguće su velike poteškoće u prometu te prekidi u opskrbi električnom energijom, vodom i komunikacijama.

Najgore čeka Split i Dubrovnik

Za područje splitske regije za srijedu 10. rujna izdano je crveno upozorenje za obilnu kišu i narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme te je na snazi od 15 sati pa sve do kraja dana. U kratkom vremenu lokalno može pasti i više od 110 litara kiše po četvornom metru, što može izazvati poplave i ozbiljne probleme u prometu.

Postoji i vrlo velika vjerojatnost za razvoj grmljavinskog nevremena, uz moguće olujne udare vjetra. Lokalno se ne može isključiti ni pojavu tuče, a na moru može biti pijavica

Za dubrovačku regiju izdano je crveno upozorenje zbog obilne kiše i narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena te je na snazi od danas od 18 sati pa sve do sutra do 8 sati. Lokalno se očekuje da će pasti više od 110 litara kiše po četvornom metru, što može izazvati bujične i urbane poplave i ozbiljne probleme u prometu te ugroziti sigurnost ljudi i imovine.

Ondje je također vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnom oborinom i olujnim vjetrom uz mogućnost tuče, a na moru može biti pijavica. Takve vremenske nepogode mogu prouzročiti značajna oštećenja na imovini, stablima i infrastrukturi.

Državni hidrometeorološki zavod poziva građane da redovito prate prognoze na mrežnoj stranici meteo.hr, na kojoj se prognoze i upozorenja neprestano ažuriraju. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. 

Vremenaska PrognozaCrveno UpozorenjeGrmljavinsko NevrijemeObilne Kiše
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPASNO NEVRIJEME /
Pogledajte nestvarne prizore iz Rijeke: Bujice vode se slijevaju niz ulice, auti jedva prolaze