Vlada odbrusila Milanoviću, nastavlja se borba za diplomate: 'Nije se udostojio ni to'

Iz Vlade Republike Hrvatske oglasili su se nakon što je premijerov izbor veleposlanika predsjednik Zoran Milanović usporedio s kultnim filmom "Kad jaganjci utihnu" i izjavom Hannibala Lectera "Quid pro quo".

Vlada je sve vrijeme htjela dogovor, ističu s Markova trga. "Milanović je kroz svoj prvi mandat inzistirao na nepostojećem modelu podjele veleposlanika (50-50) između prijedloga predsjednika i premijera", kazali su iz Vlade te dodali kako bi to de facto značilo stvaranje dvije hrvatske diplomacije.

"Ministar Grlić Radman je predao Orsatu Miljeniću popunjenu listu svih 90-ak prijedloga diplomatskih predstavnika. Svi su iz sustava ili s diplomatskim iskustvom. Nitko nema više od 65 godina. Ured Predsjednika je predložio 23 imena od kojih je osam van sustava. Konzultacije nastavljamo voditi izmedju MVEP i Ureda PRH.

Koliko je Milanoviću istinski stalo do rada hrvatske diplomacije pokazuje i primjer s nedavne konferencije koja okuplja sve hrvatske veleposlanike jednom godišnje u Zagrebu, a Milanović se nije udostojio niti primiti veleposlanike", priopćili su iz Vlade za RTL.

Diplomatska berba u Jaski

Podsjetimo, predsjednik Milanović u srijedu je sudjelovao u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Hrvatskoj. Komentirao je odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem o odabiru veleposlanika.

"Sve ću prihvatiti što je predložio Plenković, ali to je rečeno prije tri tjedna, ali neću dopsutiti da se nekoga tko ima 60 godina tretira kao šrot. Došli ste s kategoričkim imperativom da nitko stariji od 65 ne može biti kandida za ambasadora, ali ovo odgađanje dovelo nas je u neugodnu situaciju. Prihvaćam sve što su predložili jer je to hrvatska stvarnost. Tu je priča gotova", kazao je.

"Dogovor je bio 'no comment', toga se pridržavaju moja strana, ja, ministar vanjskih poslova (Gordan Grlić Radman). U jednom trenutku njegov gazda kreće pričati, provocirati", rekao je Milanović. "Ako Radmana Plenković gurne, recite mu da njega nitko niš' ne pita", dodao je Milanović.

Rekao je da "nema pojma" o slučaju u Hrvatskim šumama. "Mjesecima sam odlučio o tome šutjeti, ali postoji politički prostor gdje treba biti mjesta i valnih dužina za sve. Zadnjih pet godina sam to ograničavao, prije sam imao drugi stil komunikacije. Dolaskom na mjesto predsjednika možeš jedino glasnoćom ili grubljim stilom ukazati ljudima na probleme", kaže Milanović.

