Otkrivaju se detalji velike prijevare, Sušanj priznao da je uzeo mito od 20.000 eura

Nakon što je u srijedu, u tri odvojene akcije USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) uhićeno ukupno 20 osoba zbog sumnji u porezne prevare, pranje novca, mito i subvencijsku prevaru, većina njih je jučer tijekom dana i večeri ispitana bilo na USKOK-u bilo na EPPO-u.

Očekuje se da će tužiteljstva danas sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda dostaviti svoje zahtjeve za određivanjem istražnog zatvora, a za koliko će se ljudi istražni zatvor tražiti, još nije poznato.

Voditelj sektora komercijalnih poslova u Direkciji Hrvatskih šuma, Darko Sušanj, najviše rangirani djelatnik Šuma koji je uhićen u jučerašnjoj akciji policije i USKOK-a, priznao je na ispitivanju na USKOK-u inkriminacije koje mu se stavljaju na teret.

Šušanj je priznao da je u zamjenu za 20 tisuća eura mita pomagao da poduzetnik Mario Janković i tvrtke koje je zastupao imaju u proteklih godinu i pol dana povlašteni položaj pri otkupu drvne građe. Kako Večernji list neslužbeno doznaje, krivnju su tijekom ispitivanja na EPPO-u priznali i Ružica i Ivan Sabljo koji se sumnjiče za subvencijsku prevaru od oko milijun eura.

EPPO njih dvoje te još dvije osobe i dvije tvrtke pokrenuo istragu zbog subvencijske prevare, a ta istraga je provedena u suradnji s PU bjelovarsko-bilogorskom i Samostalnim sektorom za financijske istrage, odnosno poreznim USKOK-om. Osim Ružice i Ivana Sablje, EPPO još sumnjiči i Maria Jankovića, kojeg sumnjiči i USKOK te Marka Delića.

Kupovali rabljene strojeve

Ružica i Ivan Sabljo imali su tvrtku Mozaik, nju su kasnije prodali, a njihova tvrtka bila je korisnik subvencije EU za građevinski projekt koji je sufinanciran sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU).

Ta sredstva bila su namijenjena za izgradnju postrojenja za proizvodnju briketa, s prihvatljivim troškovima nabave od 945.858 eura, od čega je 45 posto sredstava bilo bespovratno. EPPO navodi da su osumnjičenici zajedno dogovorili kupoprodaju rabljenih strojeva za proizvodnju briketa, suprotno uvjetima sufinanciranja, i to po višestruko većim cijenama od njihove stvarne vrijednosti.

Kako bi se to realiziralo, sumnja se da su Janković i Delić preko svojih tvrtki nabavili rabljene strojeve od tvrtke iz Republike Srbije. Rabljeni stroj platili su 398.866 eura, a zatim su, sumnja se, da bi prikrili da se radi o rabljenim strojevima, te strojeve kao nove prodali Mozaiku za 935.297 eura.

EPPO navodi da su potom Ružica i Ivan Sabljo zatražili 420.883 eura bespovratnih sredstava od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, (HAMAG-BICRO), neistinito prikazavši da je nabavljena nova oprema po tržišnim cijenama. Agencija je isplatila 285.904 eura, međutim nakon što su uočene nepravilnosti, isplata preostaloga iznosa je odbijena.

USKOK-ova istraga ima dva djela. Jedan dio se odnosi na sumnje u porezne prevare od oko 500.000 eura u kojima su sudjelovali vlasnici pojedinih obrta koji se bave obradom i prodajom drva, dok se drugi odnose na primanje mita koje je davano djelatnicima Hrvatskih šuma, kako bi vlasnici tih obrta mogli birati kvalitetnije kupce pri kupnji.

Jankovića sumnjiče da je želio osigurati da Slavonija drvna industrija dobije tražene količine hrasta, za što je bio spreman dati mito. Sumnjaju da je Šušnju dao mito i to u najmanje četiri navrata. Tim mitom Janković je osiguravao dobre uvjete za sebe, ali i svoje ugovorene kupce.

Istraga je započela u ožujku prošle godine, a osumnjičeni su jedno vrijeme praćeni i prisluškivani.

