Povlači se jedna vrsta šećera! Zbog ovog sastojka neki su posebno u opasnosti

Iz prodaje se povlači palmin šećer Royal Orient Palm Sugar zbog neoznačenog alergena sulfit dioksida (SO2) na proizvodu, upozorio je Državni inspektorat (DIRH).

S obzirom da na to da na proizvodu nije označen alergen sulfit dioksid (SO2), proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na njega, dok ga osobe koje nisu alergične na sulfite mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Riječ je o proizvodu u pakiranju od 454 grama koji je proizveden na Tajlandu. Uvozi ga Asia Express Food, Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen iz Nizozemske, dok ga na police hrvatskih trgovina stavlja SARALEE THAI d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67/EZ i Direktive Komisije 2002/67/EZ 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004, zaključuju iz Inspektorata.

