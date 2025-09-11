Plenković najavio novi paket pomoći: 'Mjere ostaju dok se svi ne prilagode tržišnim cijenama'

Vlada danas održava svoju sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na dnevnom redu sjednice Vlade, između ostalog, bit će i Prijedlog zakona o otocima, a Vlada će u saborsku proceduru uputiti u paket izmjena pravosudnih zakona nužnih radi pristupanja Hrvatske OECD-u.

Mijenjat će se Zakon o sudovima, Kazneni i Zakon o kaznenom postupku (OECD) te USKOK-u, kao i Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Također, na sjednici će biti i niz izvješća te Prijedlog uredbe o uvjetima i načinima upravljanja privremeno oduzetom imovinom.

Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković u uvodnom je govoru čestitao učenicima početak nove nastavne godine. Podsjetio je da je ovoga tjedna obilježena 32. obljetnica vojno-redarstvene operacije Medački džep.

Europska komisija je iz instrumenta SAFE za europsku obranu Hrvatskoj odobrila 1,7 milijardi eura što je važno za ispunjavanje obaveza Hrvatske kada je riječ o obrani, istaknuo je Plenković.

"Želim iskazati solidarnost s Ukrajinom u kontekstu intenzivnih napada Rusije na njen teritorij. Vidjeli smo i veći broj dronova koji su povrijedili zračni prostor Poljske, naše partnerice unutra Europske unije i u okviru NATO-a. Iskazujemo našu potporu Poljskoj i premijeru Tusku i predsjedniku Nawrockom i cijelom poljskom narodu", rekao je Plenković te dodao da su svi vojnici u hrvatskom kontingentu NATO snaga u Poljskoj su dobro. Podsjetio je da Hrvatsku posjetio izraelski ministar vanjskih poslova.

Najavio je da će u subotu, 13. rujna biti u Jajcu na obilježavanju 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maestral, a iduća sjednica Vlade bit će održana u utorak.

Premijer je najavio i novi paket pomoći. "Riječ je o faznom otpuštanju mjera, ali još uvijek o zadržavanju mjera koje će omogućiti da se svi prilagode na tržišne cijene. Obavit ćemo konzultacije s partnerima iz GSV-a", objasnio je Plenković.

Plenković je najavio i kako kao premijer s izaslanstvom putuje na EXPO u drugom dijelu tjedna.

