Država kreće u veliki obračun, evo tko će biti na meti kazni: 'Ne smijemo izgubiti...'

Bespravna gradnja postat će kazneno djelo, kako bi se zaustavila takva gradnja i uništavanje prostora, istaknuto je u četvrtak na 5. Sajmu arhitekture i graditeljstva ArhiBau 2025.

Istaknuvši da bespravna gradnja uskoro postaje kazneno djelo, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da država ne smije izgubiti utakmicu s bespravnim graditeljima, koji sustavno obezvrjeđuju prostor.

Sljedeće će se godine, naglasio je, bespravna gradnja proglasiti kaznenim djelom, kako bi se zaustavila bespravna gradnja i uništavanje prostora.

Bačić je kazao i da u ovom trenutku Vlada priprema set zakona kada je u pitanju priuštivo stanovanje, prvenstveno s ciljem da se ono omogući mladima. Nacionalni plan stambene politike, dodao je, temeljni je, strateški, srednjoročni i krovni dokument stanovanja i prvi takav dokument od postanka države.

Naglasio je da cijene kvadrata stanova u Hrvatskoj i dalje rastu, nerijetko i u dvoznamenkastim iznosima, pa su te stambene jedinice nedostupne velikom broju hrvatskih građana.

"Tim smo se dokumentom podredili svim onim aktivnostima koje ćemo kao Vlada, u suradnji s lokalnim zajednicama, provoditi idućih pet godina", rekao je Bačić, dodavši da se već nakon nekoliko mjeseci vide prvi pozitivni efekti.

Kazao je, naime, da je ove godine broj stambenih jedinica u kratkoročnom najmu manji nego prije godinu dana.

Prijašnjih godina, naveo je, broj stambenih jedinica u kratkoročnom najmu rastao je po stopama po kojima je rastao i hrvatski turizam. S druge strane, manji broj takvih stanova, koji se iznajmljuju najčešće zbog turizma, znači i manju apartmanizaciju obale, ali i zaštitu dijelova Hrvatske od prekomjerne gradnje.

Ponovio je da je u Hrvatskoj trenutno 600 tisuća stambenih jedinica prazno, a cilj Vlade je da se ti stanovi vrate izvornoj namjeni - stanovanju.

Zakon o priuštivom stanovanju financijski zahtjevan

Smatra da će Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji ponuditi mnogo novih kvalitetnih rješenja. "Tim zakonima želimo izmijeniti pristup prostornom uređenju", naglasio je Bačić.

Isto tako, priprema se i Zakon o priuštivom stanovanju. Istaknuo je, međutim kako je taj zakon iznimno zahtjevan, pogotovo u financijskom smislu budući da će za njegovu provedbu trebati oko 3,5 milijarde eura.

On je u stručnom smislu praktički završen no muči nas financijski pristup, rekao je Bačić.

Potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore (HGK) Mirjana Čagalj naglasila je da stanovanje nije samo kvadratura i cijena po kvadratu. "Stan i sve ono što ga okružuje najosjetljivija je točka društvene kohezije. To je prostor koji potiče zajedništvo, sigurnost i dostupnost izgradnje", rekla je Čagalj.

Inače, glavna tema ovogodišnjeg ArhiBaua, sajma koji se bavi kulturom građenja i održivim razvojem, je stanovanje za održivu zajednicu. Sajam se održava do 13. rujna.

