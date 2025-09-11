Duge cijevi, pištolji i ogromna bomba: Pogledajte prizore moćnog oružja u Osijeku

Više od 80 izlagača okupilo se u četvrtak na 2. Međunarodnom sajmu sigurnosti i obrane (DEFCROS 2) u Osijeku, na kojem će se, uz brojne prezentacije oružja, vojne i druge opreme, predstaviti i mogućnosti ulaganja u projekte iz obrambeno-sigurnosnog sektora.

Izaslanik predsjednika RH umirovljeni general Marijan Mareković istaknuo je na otvorenju da je "sigurnost skupa, ali kako bez opće sigurnosti nema napretka, obrazovanja za mlade, demografskog napretka te tehnološkog i društvenog razvoja".

Situacija u Europi nakon ruske agresije na Ukrajinu, dodao je, promijenila je dotadašnje sigurnosne paradigme i ništa više nije isto. Zato su ovakvi sajmovi dobri da bi korisnici naoružanja i vojne opreme, mogli nešto novo vidjeti, ali i da proizvođači imaju povratnu informaciju od korisnika, da bi mogli dalje razvijati bolje inačice naoružanja i opreme, ocijenio je Mareković.

Poručio je kako članstvo Hrvatske u NATO savezu zahtijeva da se više angažiramo u sigurnosnom smislu, što podrazumijeva ne samo novo naoružanje, opremu i tehnologiju, već i jačanje ljudskih potencijala.

Hrvatska obrambena industrija releventan čimbenik na zahtjevnom tržištu

Izaslanik predsjednika Vlade i državni tajnik Ministarstva obrane (MORH) Drago Matanović rekao je kako je industrija obrane i sigurnosti itekako dobila na važnosti u vremenima današnje globalne geopolitičke slike.

"Stupanj ugroza danas je vrlo velik, pa su nužna ulaganja u obranu i sigurnost, a hrvatska obrambena industrija je, s dokazanom kvalitetom svojih proizvoda, postala releventan čimbenik na ovom zahtjevnom tržištu", naglasio je Matanović.

Državni tajnik MUP-a Tomislav Bilandžić rekao je da je sigurnost temeljna ljudska potreba, ali se sigurnost ne događa slučajno, već je u to potrebno ulagati, a time se trebaju baviti stručnjaci.

Svjedočili višekratnom kršenju poljskog, ali i EU zračnog prostora ruskim dronovima

Zastupnik u EU Parlamentu Karlo Ressler (HDZ) podsjetio je kako smo jučer svjedočili višekratnom kršenju poljskog, ali i EU zračnog prostora ruskim dronovima.

"Kada vidimo jučerašnju situaciju i ruske provokacije, vidimo da nisu točne teze, koje su nastojanja Europe da se naoruža i osigura da se može obraniti - proglašavali ratno-huškačkim narativima. Moramo misliti o budućnosti te biti u stanju obraniti sebe, europske građane i europski način života", poručio je europarlamentarac Ressler

Na Sajmu predstavnici investicijskih fondova zbog financiranja sigurnosnih i obrambenih projekata

Glavni organizator dvodnevnog Međunarodnog sajma sigurnosti i obrane - DEFCROS 2 u Osijeku, Kristijan Ilovača ističe kako su se organizacijom skupa željeli fokusirati na sredstva europskih obrambenih fondova, s ciljem oživljavanja start-up poduzetničke scenu u obrambeno-sigurnosnom sektoru.

"Želimo ohrabriti i educirati mladi ljude te pokazati kako doći do određenih financijskih sredstava, kako bi sami mogli pokrenuti start-up tvrtke iz ovoga sektora", rekao je Ilovača.

Organizatori su najavili da će uz brojne prezentacije naoružanja te opreme koju koriste vojska, policija i Civilna zaštita, na Sajmu sudjelovati i predstavnici nekoliko investicijskih fondova, koji žele ispitati tržište te provjeriti kako mogu investirati u buduće sigurnosne i obrambene projekte.

