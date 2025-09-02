Hrvatska vojska ima novi adut: U zraku mogu ostati 24 sata, a nose bombe od 22 kilograma

Hrvatska vojska danas službeno predstavlja novi adut u svom arsenalu – besposadne letjelice Bayraktar TB2 nabavljene u Turskoj. Riječ je o dronovima koji su se već dokazali na svjetskim bojištima, a sada stižu i u Hrvatsku. Predstavljanje se održava u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ na Plesu, uz nazočnost ministra obrane Ivana Anušića i načelnika Glavnog stožera OSRH Tihomira Kundida.

Moćni i dokazani na bojištima

Bayraktar TB2 koristi se u čak 37 zemalja, a posebno se istaknuo u ratovima u Ukrajini, Siriji, Libiji te sukobu Azerbajdžana i Armenije. Letjelica može u zraku ostati do 24 sata, a upravlja se na udaljenosti od gotovo 460 kilometara. Opremljena je kamerama dugog dometa, sposobna izbjeći radare te nositi precizno vođeno naoružanje.

Najčešće oružje Bayraktara su vođene bombe MAM-L težine 22 kilograma, koje mogu pogoditi ciljeve na udaljenosti od osam do 15 kilometara, ovisno o visini leta.

Hrvatska vojska dobiva šest sustava

Prvi dron u Hrvatsku stigao je krajem srpnja i već je prikazan javnosti na vojnom mimohodu, dok su testiranja svih šest letjelica započela 11. kolovoza. Nabava je dogovorena ugovorom vrijednim 67 milijuna eura bez PDV-a, koji je potpisao ministar Anušić u studenom 2024.

„Bayraktari će dodatno ojačati sposobnosti Hrvatske vojske i omogućiti bržu prilagodbu sigurnosnim izazovima“, naglasio je Anušić prilikom potpisivanja ugovora.

Tehničke mogućnosti

Bayraktar TB2 može ponijeti do 300 litara goriva, što mu omogućuje let od 24 sata, a u određenim uvjetima i do 27 sati. Naoružan dron može izdržati do 14 sati u zraku. Domet upravljanja je oko 150 kilometara, no uz relejnu stanicu može doseći i do 300 kilometara.

Tvrtka Baykar, koja proizvodi ove dronove, od prvog leta TB2 2014. godine razvila se u jednog od vodećih proizvođača besposadnih sustava u svijetu. Danas godišnje iz tvornica izlazi oko 250 letjelica, a Hrvatska se sada priključuje popisu zemalja koje ih koriste.

Predstavljanje Bayraktara označava značajan iskorak u modernizaciji Hrvatske vojske i jasno pokazuje smjer – jačanje sposobnosti u skladu s izazovima modernog ratovanja.

