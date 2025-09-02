Kreće festival FALIŠ, Božinović: 'Policija će čuvati javni red i mir kao i u Benkovcu'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak kako je siguran da će policija u Šibeniku osigurati javni red i mir za vrijeme održavanja festivala FALIŠ te da nema razlike u postupanju šibenske i benkovačke policije.

"Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava. Ako uspoređujete Šibenik i Benkovac, obje policijske uprave i postaje su napravile plan djelovanja i sve je unaprijed planirano.

Policija je tu, i to je važno shvatiti, da osigura javni red i mir na javnim okupljanjima", kazao je Božinović, odgovarajući na novinarska pitanja u Našicama gdje je nazočio spaljivanju droga oduzetih u kriminalističkim istraživanjima.

Bitno da se sačuva javni red i mir

Stručni tim Ravnateljstva policije objavio je vrlo opsežno izvješće o tome što i kako se događalo u Benkovcu i, ono što je policijski ključno, mislim da je sačuvan javni red i mir, a siguran sam da će tako biti i u Šibeniku, istaknuo je ministar.

Božinović je to izjavio nakon što je tjednik Nacional objavio da je načelnik šibenske policije Sandro Santini navodno kazao 'makar mi zadnje bilo, Benkovca ovdje neće biti', a uoči početka festivala alternative i ljevice FALIŠ koji sutra počinje u Šibeniku. Time je, navodi tjednik, stao uz šibenskog gradonačelnika Željka Burića (HDZ) koji je najavio da će se festival održati.

Potpora borbi protiv cnzure

Protiv festivala već se pobunio dio šibenskih braniteljskih udruga, po uzoru na događanja u Benkovcu, kada su braniteljske udruge onemogućile održavanje festivala 'Nosi se', uz incidente usmjerene protiv organizatore i sudionike festivala.

Neslužbeno se doznaje da će otvorenju FALIŠ-a nazočiti oporbeni prvaci s lijevog spektra političke scene kako bi dali potporu borbi protiv cenzure, jednoumlja, a za slobodu mišljenja, govora i umjetničkog, kulturnog i medijskog djelovanja te protiv, kako ističu, ustašizacije i 'subnorizacije' društva.

