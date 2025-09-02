Grad Zagreb preporučio zabranu korištenja mobitela u školama: Većina nastavnika podržava

Grad Zagreb izdao je preporuku zagrebačkim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela, kazala je u utorak zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec izrazivši nadu da će škole tu preporuku i prihvatiti.

"U Zagrebu je već veći broj škola samoinicijativno kućnim redom zabranilo korištenje mobitela djeci, uz propisane iznimke i sankcije, a sada ide preporuka za sve i nadamo se da će škole u velikoj mjeri to prihvatiti", poručila je zamjenica gradonačelnika na konferenciji za novinare.

Dodala je kako je to pripremano kroz proteklu školsku godinu, anketirane škole i aktivirano gradsko Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti koje je dalo stručnu preporuku.

Mobitel ima niz negativnih posljedica

"Korištenje mobitela i pametnih telefona od strane djece ima niz negativnih posljedica, na mentalno zdravlje, spavanje, koncentraciju, obiteljske odnose, izloženost online nasilju, što su pokazala brojna istraživanja, te je veći broj zemalja pokrenuo različite inicijative oko ograničavanja ili zabrane korištenja mobitela u školama", rekla je Dolenec.

"Prilično smo sigurni da je ovo jedan dobar korak, on sigurno sam po sebi ne rješava pitanja korištenja društvenih mreža u premladoj dobi i pitanja mentalnog zdravlja kod djece zbog velike količine vremena koje provode online, ali je korak u dobrom smjeru”, poručila je.

Dolenec je napomenula i kako je istraživanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu iz 2022. godine pokazalo da više od 85 posto nastavnika podržava zabranu korištenja mobitela u školama, kao i većina djece do petog razreda.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovisni o mobitelu? Razgovarali smo s psihologinjom, provjerite imate li simptome