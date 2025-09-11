SKANDAL U ITALIJI /

SKANDAL U ITALIJI /

Uhvaćeni u klinču na Sardiniji: Tko je ljepotica koju je osvojila zvijezda Real Madrida?

Foto: Instagram
Ashlyn Castro je američka manekenka i influencerica iz Los Angelesa.
Ashlyn Castro (27), američka manekenka i influencerica, nedavno je privukla veliku pažnju medija i fanova zbog svog odmora sa zvijezdom Real Madrida, Judeom Bellinghamom (22). Par je viđen na Sardiniji, gdje su uživali na odmoru, a fotoreporteri su ih uhvatili u vrlo bliskoj i škakljivoj pozi koja je odmah izazvala reakcije na društvenim mrežama.

Ashlyn je rođena u Los Angelesu i poznata je po svom besprijekornom stilu te luksuznim putovanjima koja redovito dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu, a veza s Judeom dodatno je povećala njezinu vidljivost u medijima.

Uhvaćeni u klinču na Sardiniji: Tko je ljepotica koju je osvojila zvijezda Real Madrida?