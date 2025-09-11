POTVRDILA NAM POLICIJA /

Tragedija u Slavonskom Brodu! Opečeno dijete (2) zaprimili u bolnicu, preminulo je

Foto: Rtl

Nesreća se navodno dogodila još jučer...

11.9.2025.
15:12
Jakov SedlarKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dvogodišnje dijete preminulo je jutros u bolnici u Slavonskom Brodu, a kako neslužbeno doznajemo, uzrok je posljedica opekotina.

Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić potvrdila je da je policija zaprimila informaciju iz bolnice. 

"Trenutačno se provodi istraga u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom", kaže Nujić. 

Još uvijek se ne znaju točne okolnosti ove tragedije, ali doznajemo da dijete možda nije odmah dovezeno u bolnicu, a nesreća se navodno dogodila još jučer.

 

Tragedija u Slavonskom Brodu! Opečeno dijete (2) zaprimili u bolnicu, preminulo je