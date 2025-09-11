Tragedija u Slavonskom Brodu! Opečeno dijete (2) zaprimili u bolnicu, preminulo je

KONFERENCIJA U ZAGREBU /
Nesreća se navodno dogodila još jučer...
Dvogodišnje dijete preminulo je jutros u bolnici u Slavonskom Brodu, a kako neslužbeno doznajemo, uzrok je posljedica opekotina.
Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić potvrdila je da je policija zaprimila informaciju iz bolnice.
"Trenutačno se provodi istraga u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom", kaže Nujić.
Još uvijek se ne znaju točne okolnosti ove tragedije, ali doznajemo da dijete možda nije odmah dovezeno u bolnicu, a nesreća se navodno dogodila još jučer.