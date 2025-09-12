TKO TO MOŽE PLATITI? /

Na Banovini od jeseni poskupljuju domovi za starije za čak 60 posto! Istražujemo koji je razlog

Koordinirano i gotovo istovremeno, najavljeno je poskupljenje Domova za starije osobe u Sisku i Petrinji. Za nove korisnike cijena raste od 1. listopada, a za postojeće od iduće godine. Korisnici će u konačnici uslugu smještaja plaćati čak 60 posto više, unatoč subvencijama županije. Za smještaj u dvokrevetnoj sobi Doma za starije osobe Sisak, za pokretne korisnike, plaćat će se umjesto 520 - 800 eura. Iste cijene vrijede i za Dom za starije u Petrinji. Zašto poskupljuju domovi na Banovini, odgovor je potražio reporter Marko Šiklić. Više pogledajte u prilogu 

12.9.2025.
17:41
RTL Danas
