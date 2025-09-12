Zašto poskupljuju domovi za starije u Banovini? Župan: 'Činimo maksimalno koliko možemo...'

Koordinirano i gotovo istovremeno, najavljeno je poskupljenje Domova za starije osobe u Sisku i Petrinji. Za nove korisnike cijena raste od 1. listopada, a za postojeće od iduće godine.

Korisnici će u konačnici uslugu smještaja plaćati čak 60 posto više, unatoč subvencijama županije. Za smještaj u dvokrevetnoj sobi Doma za starije osobe Sisak, za pokretne korisnike, plaćat će se umjesto 520 - 800 eura. Iste cijene vrijede i za Dom za starije u Petrinji.

Zašto poskupljuju domovi na Banovini, odgovor je potražio reporter Marko Šiklić koji je razgovarao s županom Sisačko-moslavačke županije Ivanom Celjakom.

Zašto je došlo do ovakvog velikog poskupljenja?

Nažalost, 95 posto troškova domova su zadani i došlo je do općeg porasta cijena, uključujući i medicinske potrepštine, hranu, energente i sve ostalo. I domovi su bili primorani podići cijenu. Mi smo svjesni da su u domovima naše majke, naši očevi, naše bake, djedovi koji su se cijeli život skrbili o nama. Mi zaista činimo maksimum koliko možemo da im olakšamo život u zlatnim godinama, uključujući subvenciju Sisačko-moslavačke županije koja ostaje. Dakle, Sisačko moslavačka županija nastavlja subvencionirati cijenu smještaja korisnika i u Domu Sisak i u Domu Petrinja u Domu. Sisak je to na razini oko 350 eura mjesečno. U domu Petrinja to je na razini oko 370 eura mjesečno.

Oporba vas proziva da otkako ste na vlasti, da su domovi poskupili 145 posto

U zadnje četiri godine mi smo obnovili i zgradu Doma za starije osobe Sisak i Petrinju i Glinu. Proširili smo kapacitet u Glini za 20 korisnika. Isto tako smo stavili u funkciju zadnju etažu Doma zdravlja u Glini upravo za smještaj naših korisnika Doma za starije osobe. U Glini smo izgradili 74 kuće koji će biti najmodernije umirovljeničko naselje. Uskoro otvaramo i novu zgradu Doma za starije osobe ovdje u Caprag.

Kako odgovarate oporbi?

Pa upravo na ovaj način, jer mi smatramo da smo podigli kvalitetu smještaja našim korisnicima, infrastrukturnu i sadržajnu. Ono što je važno jako skrbimo o njezi korisnika, što znači da naši korisnici zaista imaju kvalitetnu njegu. I nažalost, ovi troškovi su zadani. U domu su bili primorani podići cijenu i to nam je zaista bila jedna od najtežih odluka koje smo morali podržati, ali dalje ostaje subvencija županije kako bi korisnicima olakšali život i smještaj u domovima.