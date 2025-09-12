Američki sportski novinar ostao bez posla zbog komentara o smrti Charlieja Kirka

Sportski novinar iz Phoenixa Gerald Bourguet, dugogodišnji izvjestitelj s NBA utakmica Phoenix Sunsa, dobio je otkaz nakon što su njegove objave na društvenim mrežama izazvale veliku raspravu u američkoj javnosti.

Povod je bila smrt Charlieja Kirka, konzervativnog komentatora i političkog aktivista, čija je karijera godinama izazivala podijeljene reakcije. Dok su jedni isticali njegovu ulogu u javnim raspravama, drugi su ga optuživali za širenje netrpeljivosti.

Bourguet je nakon objave vijesti na platformi X napisao kako ne može žaliti za osobom koja je, prema njegovom mišljenju, „posvetila život širenju mržnje“. Naglasio je da odbijanje žalovanja ne znači slavljenje nasilja, već osudu onoga što je pokojni predstavljao.

If you're saddened by today's "political violence," horrified by the video, or repulsed by my response, ask yourself why your reaction was different when it came to school shootings, mass deportations or the HUNDREDS of videos of horrific murders in Gaza (which Kirk cheered on) — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) September 11, 2025

Njegove riječi ubrzo su postale viralne i izazvale val reakcija – od podrške zbog „iskrenosti i moralne dosljednosti“ do kritika da je prešao granicu profesionalizma.

Sportski portal PHNX Sports, njegov poslodavac, reagirao je istoga dana i objavio raskid suradnje. U priopćenju su naveli da zaposlenici moraju poštivati profesionalne standarde, neovisno o vlastitim stavovima.

Odluka o otkazu dodatno je produbila podjelu na društvenim mrežama: jedni smatraju da je Bourguet žrtva cenzure i da je samo izrazio osobno mišljenje, dok drugi tvrde da novinar koji javno zastupa određene stavove mora biti svjestan posljedica.

Ovaj slučaj još jednom je otvorio raspravu o granici između slobode govora i profesionalne odgovornosti, posebice u medijima koji se bave sportom, ali se njihovi novinari nerijetko nađu u vrtlogu političkih i društvenih sukoba.

